ALKAR - CIBONA 78-84: Poraz Sinjana na domaćem parketu

Košarkaši Alkara i Cibone danas su od 18 stai igrali utakmicu 1. kola SuperSport Premijer lige, a slavila je Cibona rezultatom 78:84, a koja je ujedno rezultatski bila bolja u prvoj i trećoj četvrtini (18:23, 10:23), dok je Alkar bio bolji u drugoj i posljednjoj dionici utakmice (25:23, 25:15).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Burden s 26 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte, a potom Brzović sa 16 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Jukić s 11 poena i 3 skoka; Šiško s 8 poena, 5 skokova, 5 asistencija i 3 ukradene lopte; Granić sa 7 poena, 6 skokova i 1 asistencijom; Marčinković sa 6 poena, 8 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Harding s 2 poena i 2 skoka; Domazet s 2 poena i 1 skokom; Jurela s 2 skoka, 3 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom te Bulj, Gara i Pave.

Alkar će iduću utakmicu odigrati u srijedu protiv HKK Zrinjskog u gostima u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u grupi B.