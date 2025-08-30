Alka Vuica se javila s odmora: "I neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa"

Alka Vuica oglasila se na društvenim mrežama s popularne turističke destinacije, grčkog Mykonosa.

Usporedila je ljetovanje na ovom otoku s Hrvatskom pa poslala i jednu poruku.

''Nakon par dana na Mykonosu, predložila bih da nitko ne može postati ministar turizma ako nije proveo barem tjedan dana ovom čudesnom otoku! Dođite i vidite kako se to radi! Od škrtog kamenjara gdje neprestano puše vjetar tako da naprosto nervira, napraviti jedno od najprestižnijih ljetovališta na svijetu, to zaslužuje duboko poštovanje! Respect for Mykonos! Predlažem i našim stručnjacima za urbanizam da se malo prošeću Mykonosom i vide kako se poštuje tradicija i ljepota gradnje gdje je svaka i nova i moderna kuća uklopljena u predivnu razglednicu gdje god pogledaš…. I neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa!!! Dođite na Mykonos, da vidite šta je skupo'', napisala je u opisu Alka.

