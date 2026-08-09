Alka okupila poznata lica, a Mirta Šurjak posebno se istaknula

Na tribinama i među brojnim uzvanicima danas se okupila prava mala plejada poznatih lica. U Sinj su stigli splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, premijer Andrej Plenković u društvu ministara, ali i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Sinjska alka tradicionalno je prilika za susret brojnih predstavnika političkog, društvenog i javnog života, a ni ove godine nije nedostajalo poznatih lica.

Naš objektiv među uzvanicima uhvatio je i televizijsku voditeljicu Mirtu Šurjak, koja je privukla pažnju svojim pojavljivanjem na današnjoj svečanosti.

Posebnu pažnju, kao i svake godine, privukle su i dame koje su se za Alku posebno dotjerale. Elegantne kombinacije, pomno odabrani detalji i svečani outfiti dio su atmosfere koja prati ovaj veliki sinjski dan.

Dok su alkari danas u središtu pozornosti zbog samog natjecanja, uzvanici su se pobrinuli da i izvan alkarskog trkališta bude dovoljno zanimljivih prizora za fotografe.