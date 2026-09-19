Alen Vitasović posvetio objavu bivšoj supruzi, pa krenule prozivke: "Neki ljudi su zaista zli"

Istarski pjevač Alen Vitasović prisjetio se godišnjice braka s bivšom suprugom Sandrom Vojnić, s kojom ima dvoje djece. Kratkom objavom zahvalio joj je na zajedničkim godinama, no među brojnim reakcijama pojavili su se i negativni komentari zbog kojih se pjevač ponovno oglasio.

„Na današnji dan sam se oženio 1995. godine. Sandra Vojnić, majka moje djece. Hvala, Sandra!“, napisao je Vitasović na društvenim mrežama.

Brojni pratitelji pohvalili su njegovu gestu, no bilo je i onih koji su se u komentarima osvrnuli na njihov brak i razvod. Vitasović im je odlučio odgovoriti.

„Neki ljudi su zaista zli. Nemaju ime i prezime. Vrijeđaju. Pojma nemaju što i kako je bilo u braku 30 godina s gospođom Sandrom. Odgojili smo dvoje već odrasle djece, voljeli se, sagradili dom i rastali se jer je sudbina tako odredila. Nikakvo pijanstvo. Sad smo prijatelji, ljudi. Za razliku od mnogih na ovim mrežama“, napisao je pjevač.

Vitasović i Sandra razveli su se 2016. godine. Pjevač je kasnije ponovno pronašao ljubav te se 2022. godine vjenčao s Eleonorom, no prošle godine potvrdio je da je i taj brak završio razvodom.