Alen Nižetić slomljen zbog odlaska Miše Kovača: "Bio je moje djetinjstvo, mladost i prvo pijanstvo. Večeras je otišao dio nas"

Tužna večer jučer u Splitu nakon vijesti o smrti glazbene legende Miše Kovača. Iako se građani zasad nisu spontano okupljali, od Miše su se oprostili i navijači na Poljudu, gdje je završila utakmica, ali gledatelji nisu propustili priliku odati počast čovjeku koji je bio simbol Dalmacije i Hajduka.

Među onima koje je njegov odlazak posebno pogodio je pjevač Alen Nižetić, koji je Mišu poznavao i s njim dijelio pozornicu. U razgovoru za RTL Danas s reporterkom Draganom Eterović prisjetio se koliko mu je značio, ali i po čemu će ga pamtiti.

'Mišo je bio moje djetinjstvo, moja mladost, moje prvo pijanstvo, jedan velik dio života. Mislim da će svima koji su ga voljeli večeras otpasti jedan mali komadić emocije', rekao je Nižetić. Dodao je da je imao veliku čast poznavati Mišu i surađivati s njim.

'Da mi je netko prije 30 godina rekao da ću dijeliti pozornicu s tim čovjekom, ne bih mu vjerovao. Imao sam ga čast poznavati i surađivati s njim i to mi je jedna velika sreća u životu', kazao je.

Fascinirala ga je Mišina memorija

Iako je Mišo Kovač bio poznat po karizmi na pozornici, Nižetića je posebno impresionirao i izvan nje. Prisjetio se njihova druženja uoči jednog Mišina koncerta na Starom placu u Splitu.

'Fasciniralo me koliko je podataka imao u glavi. Obožavao je Hajduk i sport. Znao je nabrojiti prvih 11 igrača iz '72., strijelce i u kojoj je minuti pao gol. To me fasciniralo. I ne samo to, nego je imao nevjerojatnu memoriju za sve sfere života. Uz to je bio izrazito simpatičan i bilo ga je interesantno slušati', ispričao je.

Mišo Kovač svojedobno je Nižetića nazvao svojim nasljednikom na estradi, no pjevač smatra da se takve usporedbe moraju uzeti s rezervom.

'To je malo izvučeno iz konteksta. Nitko ne može naslijediti ni Mišu ni Olivera. Svi smo individue za sebe. Lijepo je bilo kad sam pjevao i kad mi je došao čestitati na izvedbi pjesme 'Ja ne mogu drugo nego da je ljubim'. To mu se jako svidjelo i tako je ta priča nastala', objasnio je Nižetić.

Ipak, posebno mu je značilo što ga je Mišo pozvao da bude gost na četiri njegova koncerta.

'Kada te takva veličina pozove na svoja četiri koncerta i pruži ti ruku, onda znaš da nešto vrijediš u životu. To je čovjek koji je prodao nevjerojatan broj ploča za naše područje i mislim da nitko nikada neće nadmašiti njegove rekorde', rekao je.