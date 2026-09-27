Aleksandar Vučić podnio ostavku

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Odluku je objavio večeras u obraćanju ispred zgrade Predsjedništva, nakon devet godina i dva mandata. Okupljenim građanima poručio je da mu je ovo posljednja večer u toj zgradi i da je od sutra "jedan od nas", piše Nova.rs.

"Danas podnosim ostavku. Posljednji put u ulozi predsjednika pokušat ću vas ne zamarati brojkama ni upola onoliko koliko bih mogao. Želim reći nekoliko riječi o novom poglavlju koje čeka Srbiju", rekao je na početku obraćanja, nakon čega je pročitao službeni dokument o ostavci.

Vučić se potom osvrnuo na rezultate svojih mandata, posebno na gospodarstvo, zaposlenost, izgradnju prometnica i otvaranje novih tvornica.

"Činjenica je da danas, iako imamo oko 500.000 ljudi manje, prvenstveno zbog izrazito niskog prirodnog prirasta, u zemlji imamo čak 500.000 više formalno zaposlenih nego 2012. godine. To su činjenice i rezultati", rekao je.

"Napravili smo strašne pogreške"

Kao jedan od najvećih neuspjeha izdvojio je obrazovanje.

"Tu smo najviše podbacili i svi smo bili neodgovorni. Mi u vlasti jer smo to dopustili, a i oni koji nikada nisu smjeli staviti svoje interese ispred interesa naše djece i budućnosti", rekao je Vučić.

Dodao je da su napravljene "strašne pogreške koje će nas skupo koštati u desetljećima koja dolaze".

Objavio je i odluku o pomilovanju 23 osobe – 12 osoba iz novosadske skupine na čelu s Milom Pajić te 11 osoba koje su sudjelovale u incidentima protiv prosvjednika.

"Ovom činu milosrđa pristupio sam zbog njihovih godina, a ne zato što nisu krivi", rekao je odgovarajući na pitanje novinara N1.

Brnabić privremeno preuzima dužnost

Nakon Vučićeve ostavke dužnost predsjednice Srbije privremeno će preuzeti Ana Brnabić.

"Služio sam časno i pošteno", rekao je Vučić te naveo da predsjednički izbori moraju biti održani do kraja prosinca, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. listopada.

Na pitanje zašto odlazi s funkcije odgovorio je da smatra kako je to pošteno.

Uoči njegova obraćanja ispred Predsjedništva okupio se velik broj pristaša, a Ulica kralja Milana bila je zatvorena za promet.

Ostavku je više puta najavljivao

Vučić je tijekom posljednje dvije godine u više navrata govorio o mogućnosti odlaska s predsjedničke funkcije.

Povlačenje je spominjao nakon nesreće na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024. godine, tijekom studentskih prosvjeda, a nove najave uslijedile su tijekom 2026. godine.

U lipnju je izjavio da će odstupiti za tri ili četiri mjeseca te spomenuo mogućnost da nakon odlaska s predsjedničke funkcije bude kandidat za premijera. U rujnu je najavio i konkretan termin povlačenja, a ostavku je na kraju službeno podnio večeras.