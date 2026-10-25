Aleksandar Vučić: Izgubili smo!

Aleksandar Vučić izjavio je u izbornom stožeru Srpske napredne stranke (SNS) da je njegova lista izgubila izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Prema procjenama koje je iznio na temelju stratificiranog uzorka, studentska lista osvojit će između 135 i 140 zastupničkih mandata, a lista okupljena oko SNS-a oko 105.

"Nemamo konačne rezultate. Mnogi će biti iznenađeni. A vi ćete shvatiti koliko su neki lagali i što su sve izmišljali", rekao je Vučić na početku obraćanja.

"Želim vas obavijestiti da je na temelju stratificiranog uzorka jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista. Imat će između 135 i 140 mandata, a mi oko 105", izjavio je, piše Index.

"Oni imaju oko 2,2 milijuna glasova, mi oko 1,72 milijuna"

Vučić je iznio i procjene broja osvojenih glasova.

"Mi imamo negdje oko 1.720.000 glasova, govorim na temelju uzorka. Oni imaju oko 2.200.000", rekao je.

Prema njegovim riječima, u parlament bi, uz dvije najveće liste, mogli ući i predstavnici nacionalnih manjina. Spomenuo je tri mandata za Savez vojvođanskih Mađara te po jedan za albansku listu i SDA, uz napomenu da te podatke ne može sa sigurnošću potvrditi.

Riječ je o Vučićevim procjenama, a ne o konačnim službenim rezultatima Republičkog izbornog povjerenstva.

"Pokazat ćemo im što je oporba"

Vučić je najavio da će SNS nastaviti političko djelovanje iz oporbe.

"Imat ćemo 105 zastupnika, 100, 105, 106, kao da je važno. Borit ćemo se i pokazati im što je oporba", rekao je.

Dodao je da je ponosan na ono što je njegova stranka postigla.

"Ponosan sam na sve što smo napravili. Naravno, od nas će sada otići neki biznismeni, neki moguli, neki ljudi, ali naša je struktura veoma čvrsta. Mi smo veoma jedinstveni, veoma snažni", poručio je.

"Na oporbu smo navikli. Većina nas provela je više vremena u oporbi nego na vlasti", dodao je.

Optužio strane zemlje za miješanje u politiku Srbije

Vučić je tijekom obraćanja ustvrdio da su političke promjene u Srbiji rezultat revolucije koju su, prema njegovim tvrdnjama, podržavale pojedine europske zemlje i dijelovi američkih struktura protivnika predsjednika Donalda Trumpa.

"Ovo je bila potvrda revolucije koju su proveli uz izravnu podršku različitih europskih zemalja i duboke američke države, one koja je protiv predsjednika Trumpa", izjavio je.

Za te optužbe nije iznio dokaze u dostavljenom dijelu obraćanja.

Također je ustvrdio da je njegova lista ostvarila pobjede među biračima u regiji, uključujući Republiku Srpsku, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Konačne rezultate izbora utvrdit će Republičko izborno povjerenstvo nakon obrade zapisnika s biračkih mjesta.