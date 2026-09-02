Aleksandar Stanković otkrio najveći propust u karijeri: "Skoro sam izgubio posao, kaznili su me smanjenjem plaće"

Urednik i voditelj emisije „Nedjeljom u 2“ Aleksandar Stanković prisjetio se na Facebooku najvećeg propusta u svojoj karijeri, zbog kojeg je, kako kaže, umalo ostao bez posla.

Pod rubrikom „Legendarne Nedjeljom u 2“ podsjetio je na emisiju iz 2012. godine i pogrešnu najavu gosta. Gledateljima je tada predstavljeno da gost ima četiri doktorata, što se naknadno pokazalo netočnim.

„Tražila se moja smjena“

Stanković je priznao kako je zbog cijelog slučaja bilo zahtjeva za njegovom smjenom.

– Zbog Davora Mihajlovića sam skoro izgubio posao. Čovjek je ekonomist po struci, ali je usput tvrdio da ima četiri doktorata. U uvodnom prilogu emisije je tako i predstavljen... Ja to u emisiji nisam spominjao. Međutim, nakon emisije je pukla bruka, jer čovjek nema ni jedan doktorat. Tražila se moja smjena, međutim prošao sam samo s 30 posto manjom plaćom taj mjesec. To je moj najveći propust u karijeri – napisao je Stanković.

Uz objavu je podsjetio i na snimku stare emisije te ispriku koju je javno uputio nakon što je utvrđeno da je najava bila netočna.

– Kao urednik emisije ispričavam se zbog pogrešne najave prošlotjednog gosta, Darka Mihajlovića. U najavi smo ga pogrešno predstavili kao čovjeka s četiri doktorata. To nije točna informacija. Darko Mihajlović završio je Ekonomski fakultet. Ispričavamo se zbog pogreške i netočne informacije koju smo objavili – rekao je Stanković 2012. godine.

„Ne ispričavam se zbog njegovih izjava“

Stanković je tada naglasio da se njegova isprika odnosi na pogrešno predstavljanje gosta, ali ne i na ono što je gost izgovorio tijekom emisije.

– Dapače, smatram da je puno toga rekao kako treba – zaključio je tada.

Četrnaest godina poslije Stanković je cijelu epizodu izdvojio kao najveći propust svoje karijere, priznajući da ga je pogreška umalo stajala radnog mjesta.