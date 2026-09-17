Aleksandar Stanković najavio novu gošću, ekipa na društvenim mrežama oduševljena

Na Facebook stranici emisije "Nedjeljom u 2" najavljena je nova gošća.

"Nema univerzalnog recepta za sreću, a svatko tko nam ga pokušava "prodati", nije hodao u našim cipelama, kaže naša nedjeljna gošća psihologinja i novinarka Barbara Udovičić. Ako je to tako pa zašto je onda toliki broj ljudi prati na društvenim mrežama i o čemu ona to priča, pitat ćemo je u nedjelju?", piše u najavi koja je oduševila gledatelje i vesele se što će Barbara Udovičić biti nova gošća u emisiji Aleksandra Stankovića.

"Prekrasna, jednostavna s nježnim tonom glasa. Top, gledam obavezno. Ne gledam TV ali Barbaru ću rado gledati, divna, pozitivna, pametna... Sve pohvale za izbor gošće. Super odabir gosta. Ovo će biti najgledanija emisija. Malo će biti jedna emisija... najbolji bi bio serijal", bili su neki od komentara gledatelje ispod najave emisije.

Barbara Udovičić je 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije, magistrica ekonomije te dugogodišnja novinarka i urednica. Početkom godine njezini kratki videozapisi na društvenim mrežama privukli su golemu pozornost i ostvarili više od 12,5 milijuna pregleda u kratkom roku. U njima govori o svakodnevnom životu, bolesti, posvojenju, razvodu, majčinstvu, strahovima i umoru. Umjesto savjeta i gotovih rješenja, Barbara dijeli vlastita iskustva i način na koji ih je sama doživjela. Iako ima obrazovanje i iskustvo koje bi joj omogućilo nastup iz pozicije autoriteta, odlučila je ne podučavati svoju publiku. Na njezinim profilima nema recepata za „bolji život“ ni poruka o neprestanom radu na sebi.

Kaže da rješenja često nema ni sama te da ih ne moramo uvijek imati. Njezin je cilj stvoriti prostor u kojem se ljudi mogu prepoznati i osjetiti manje sami. Barbara je istodobno majka, novinarka i psihologinja i sve te uloge prirodno se pojavljuju u njezinim objavama, bez pokušaja stvaranja pomno osmišljenog imidža. Njezin pristup razlikuje se od klasičnog influencerskog sadržaja jer ne pokušava publici prodati promjenu ili ponuditi univerzalne odgovore. Upravo je zbog iskrenosti i otvorenosti njezin sadržaj okupio publiku koja se sve više ponaša kao zajednica, piše Večernji list.