Brojni Splićani okupili su se večeras kod crkve sv. Frane, gdje je paljenjem prve adventske svijeće simbolično započelo vrijeme došašća. Poseban ugođaj svečanosti svojim je izvedbama duhovnih pjesama dala splitska pjevačica Albina Grčić, koju je na klavijaturama pratio Antonio Grkeš, osnivač i voditelj VIS-a Veritas Aeterna.

Nakon nastupa, popularna splitska pjevačica za Dalmaciju Danas podijelila je svoje dojmove, ali i progovorila o vrijednostima koje bi trebale biti u središtu predblagdanskog vremena.

Došašće je puno više od blagdanskog ukrašavanja

Albina je istaknula kako je zahvalna što je imala priliku sudjelovati u programu paljenja prve adventske svijeće, naglasivši da takvi trenuci ne bi trebali imati samo simbolično značenje, nego i ostaviti trag u ljudima.

Posebno joj je drago što je Split ove godine posvetio pažnju duhovnoj dimenziji Adventa, odnosno onome što bi, prema njezinu mišljenju, trebalo biti u središtu iščekivanja Božića. O tome, smatra pjevačica, dovoljno govori i činjenica da su duhovnoj glazbi organizatori dali značajno mjesto u ovogodišnjem adventskom programu.

Glazba kao poziv

Splitska pjevačica osvrnula se i na priliku da svojim glasom i glazbenim talentom pridonese posebnim trenucima poput večerašnjeg. Istaknula je koliko joj znače takvi nastupi te koliko se raduje sličnim prigodama.

Za kraj je uputila poruku o istinskom smislu došašća, naglasivši da se u vremenu koje je pred nama ne bismo trebali posvetiti isključivo ukrašavanju domova i božićnih drvaca, nego prije svega pripremi vlastitih srca.

U vremenu u kojem blagdane nerijetko obilježavaju potrošnja, koncerti i raskošne dekoracije, Albina je podsjetila na njihovu duhovnu dimenziju i vrijednosti koje nadilaze izvanjski sjaj.