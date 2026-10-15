Alarmantno upozorenje iz splitskog Prometa: "Ugroženo je do 250 radnih mjesta, spremni smo i na štrajk"

Nezavisni sindikat radnika Prometa uputio je dramatično javno upozorenje Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i ostalim suvlasnicima tvrtke, tvrdeći da bi gubitak dijela autobusnih linija mogao ugroziti čak 150 do 250 radnih mjesta. U opsežnom priopćenju sindikalisti upozoravaju kako bi Prometu mogao ostati samo gradski dio prijevoza, dok bi linije koje Split povezuju s okolnim gradovima i općinama mogle prijeći drugim prijevoznicima.

"To nije bezazlena promjena organizacije prometa. To je odluka koja može pokrenuti lančanu reakciju: manje linija, manje prihoda, višak radnika, daljnje slabljenje tvrtke", upozoravaju iz sindikata.

Strah za egzistenciju stotina obitelji

Prema procjenama sindikata, gubitak linija mogao bi ugroziti radna mjesta približno 150 vozača i još stotinjak zaposlenika koji ne rade na poslovima vožnje. Posebno upozoravaju na položaj dugogodišnjih radnika i hrvatskih branitelja zaposlenih u tvrtki, smatrajući da upravo oni ne smiju snositi posljedice poslovnih i političkih odluka na koje nisu mogli utjecati. Sindikat pritom ističe da se ne radi samo o sudbini zaposlenika, nego i o budućnosti javnog prijevoza za tisuće stanovnika Splita i okolice.

Posebna zabrinutost odnosi se na autobusne linije prema Kaštelima, Trogiru, Solinu, Omišu, Dugom Ratu i Podstrani, ali i prometnu povezanost Šolte te Dalmatinske zagore. Sindikalisti postavljaju pitanje hoće li građani u slučaju preuzimanja linija od drugih prijevoznika i dalje moći putovati jednom kartom, hoće li vozni redovi biti usklađeni te hoće li se zadržati postojeći broj polazaka.

"Putnik nije roba koja se dijeli između prijevoznika. Putnik je građanin kojemu javni sustav mora osigurati pouzdan, dostupan i siguran prijevoz", poručuju. Traže i jasna jamstva o tehničkoj ispravnosti autobusa, stručnosti vozača i sigurnosti putnika, naglašavajući da svi vozači, bez obzira na državljanstvo, moraju ispunjavati jednake zakonske i stručne uvjete.

Prozivaju zbog zapošljavanja i rukovodećih funkcija

U priopćenju se iznose i ozbiljne kritike na račun dosadašnjeg upravljanja Prometom. Sindikat tvrdi da godinama upozorava na organizacijske nelogičnosti, raspodjelu stimulacija, visoke koeficijente pojedinih uredskih radnih mjesta i opravdanost nekih rukovodećih funkcija. Posebno problematiziraju navode o politički zaštićenim funkcijama i zapošljavanju povezanih osoba, uključujući članove obitelji zaposlenika. Riječ je o tvrdnjama sindikata koje zahtijevaju provjeru, a ne o utvrđenim nepravilnostima.

Traže javnu objavu relevantne dokumentacije i provjeru stručnih kvalifikacija, načina zapošljavanja te stvarnih rezultata rada pojedinih rukovoditelja. "Ne tražimo unaprijed proglašavanje bilo koga krivim. Tražimo provjeru kvalifikacija, načina zapošljavanja, opravdanosti funkcija i stvarnih rezultata rada", navode.

Spremni čak i odgoditi pregovore o većim plaćama

Zanimljivo je da sindikalisti, unatoč nezadovoljstvu, iskazuju spremnost na određene ustupke kako bi se sačuvala budućnost tvrtke. Prema njihovim navodima, vozači Prometa trenutačno uz prekovremeni rad i dodatke ostvaruju primanja od približno 1.550 do 1.900 eura, a očekivali su približavanje obećanoj plaći od oko 2.000 eura.

Međutim, sada poručuju da su spremni razgovarati čak i o odgodi pregovora o povećanju plaća, pod uvjetom da se izradi ozbiljan i održiv plan očuvanja linija i radnih mjesta. "To nije odricanje od radničkih prava. To je dokaz koliko nam je stalo do Prometa", ističu sindikalisti.

Oštre kritike i drugim predstavnicima radnika

Nezavisni sindikat radnika Prometa kritizirao je i Radničko vijeće, od kojeg očekuje odlučniju reakciju na moguće ugrožavanje radnih mjesta. Na meti kritika našao se i Sindikat vozača i prometnih radnika, kojemu zamjeraju nedovoljnu aktivnost u zaštiti zaposlenika te iznose optužbe o odnosima s upravama i političkim strukturama.

Unatoč kritikama, pozivaju na zajedničko sindikalno djelovanje.

Ključni zahtjev Nezavisnog sindikata radnika Prometa jest hitna obustava i pravno preispitivanje postupka dodjele mrežnih linija, odnosno zaustavljanje daljnjih koraka dok se ne analiziraju financijske, prometne i socijalne posljedice. Od Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i ostalih suvlasnika traže organiziranje zajedničkog sastanka s upravom, sindikatima, Radničkim vijećem i stručnim predstavnicima.

Najavljuju spremnost na sudjelovanje u tematskoj sjednici Gradskog vijeća Splita te predstavljanje vlastitih prijedloga za očuvanje tvrtke. Ako odgovorni ne reagiraju, najavljuju mogućnost organiziranja javnih prosvjeda, peticija, mirnih okupljanja i drugih sindikalnih akcija. Ne isključuju ni štrajk, uz poštovanje zakonskih procedura i sigurnosti putnika. "Naš cilj nije ugroziti građane, nego spasiti javni prijevoz od odluka koje bi ga mogle trajno oslabiti", poručuju.

"Ne želimo da Promet doživi sudbinu nekadašnjih dalmatinskih divova"

U završnom dijelu priopćenja sindikat povlači paralelu s nekadašnjim velikim dalmatinskim tvrtkama, spominjući Brodosplit, Dalvin, Uzor i Jugoplastiku kao primjere gospodarskih sudbina koje su ostavile dubok trag u lokalnoj zajednici. Poručuju da ne žele da Promet postane još jedan simbol izgubljenih radnih mjesta i propuštenih prilika.

"Promet nije samo tvrtka. Promet je dio identiteta ovoga kraja", ističu. Priopćenje potpisuju predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Prometa Zoran Jurica Aničić i dopredsjednik Hrvoje Bakota.