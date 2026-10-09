Alarmantno upozorenje iz Splita: "Djeca mjesecima čekaju psihološku pomoć, a u Dalmaciji nemamo ni odgovarajući centar za mentalno zdravlje!"

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, stranka Direkt upozorava: djeca i mladi u Hrvatskoj koji trebaju psihološku ili psihijatrijsku pomoć prečesto ostaju sami — ili mjesecima čekaju da ih netko sasluša.
"Mentalno zdravlje ne smije biti tema samo jednog dana u godini. Danas, kada mlada osoba ili roditelj zatraži psihološku ili psihijatrijsku pomoć u javnom zdravstvu, suočava se s listama čekanja koje traju po nekoliko mjeseci. Kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih, nekoliko mjeseci čekanja nije samo administrativno odgađanje, to je direktno ugrožavanje ljudskih života", ističe Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt.
Problemi na koje se ukazuje su isti već godinama. Nedostaje stručnjaka svih profila (psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i pedagoga) u javnom zdravstvenom sustavu, dok se pritisak prebacuje na privatni sektor koji si većina obitelji ne može priuštiti.
Također naglašavamo regionalnu neravnomjernost jer izvan Zagreba, posebice u Dalmaciji i na otocima, dostupnost usluga dječje i adolescentne psihijatrije gotovo da ne postoji u adekvatnom obujmu, prisiljavajući obitelji na putovanja i dodatne troškove. U slučaju hospitalizacija naši sugrađani su upućeni na samo jednu bolnicu u Zagrebu. Ni škole ni lokalne zajednice nemaju dovoljno podrške da teškoće prepoznaju i na njih reagiraju prije nego što se stanje pogorša. Potrebni su stručnjaci koji su djeci dostupni na vrijeme, kao i mobilni timovi koji mogu doći do obitelji kojima je pomoć najpotrebnija.
U Splitu i Dalmaciji ne postoji sveobuhvatni centar za mentalno zdravlje djece i mladih koji bi radio na prevenciji i pružanju podrške mladim osobama koji se suočavaju sa teškoćama mentalnog zdravlja, pa mi našim mladima možemo često ponuditi samo liste čekanja.
Rebalansom proračuna, učenjem iz iskustava drugih gradova te stvarnim i mjerljivim aktivnostima koje nisu samo prigodna tema na ovaj dan pokazujemo stvarnu brigu za naše mlade.
"Podržavamo zahtjeve za hitnim otvaranjem novih specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije, znatnim povećanjem broja stručnjaka u školama i domovima zdravlja te dostupnu i besplatnu psihološku podršku u zajednici. Djeca ne smiju mjesecima čekati na razgovor, procjenu i liječenje“, poručuju iz Direkta.
Društvo je zdravo onoliko koliko su zdravi oni na kojima ono ostaje.