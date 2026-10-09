Alarmantno upozorenje iz Splita: "Djeca mjesecima čekaju psihološku pomoć, a u Dalmaciji nemamo ni odgovarajući centar za mentalno zdravlje!"

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, stranka Direkt upozorava: djeca i mladi u Hrvatskoj koji trebaju psihološku ili psihijatrijsku pomoć prečesto ostaju sami — ili mjesecima čekaju da ih netko sasluša.

​"Mentalno zdravlje ne smije biti tema samo jednog dana u godini. Danas, kada mlada osoba ili roditelj zatraži psihološku ili psihijatrijsku pomoć u javnom zdravstvu, suočava se s listama čekanja koje traju po nekoliko mjeseci. Kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih, nekoliko mjeseci čekanja nije samo administrativno odgađanje, to je direktno ugrožavanje ljudskih života", ističe Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt.

​Problemi na koje se ukazuje su isti već godinama. Nedostaje stručnjaka svih profila (psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i pedagoga) u javnom zdravstvenom sustavu, dok se pritisak prebacuje na privatni sektor koji si većina obitelji ne može priuštiti.

​Također naglašavamo regionalnu neravnomjernost jer izvan Zagreba, posebice u Dalmaciji i na otocima, dostupnost usluga dječje i adolescentne psihijatrije gotovo da ne postoji u adekvatnom obujmu, prisiljavajući obitelji na putovanja i dodatne troškove. U slučaju hospitalizacija naši sugrađani su upućeni na samo jednu bolnicu u Zagrebu. Ni škole ni lokalne zajednice nemaju dovoljno podrške da teškoće prepoznaju i na njih reagiraju prije nego što se stanje pogorša. Potrebni su stručnjaci koji su djeci dostupni na vrijeme, kao i mobilni timovi koji mogu doći do obitelji kojima je pomoć najpotrebnija.

U Splitu i Dalmaciji ne postoji sveobuhvatni centar za mentalno zdravlje djece i mladih koji bi radio na prevenciji i pružanju podrške mladim osobama koji se suočavaju sa teškoćama mentalnog zdravlja, pa mi našim mladima možemo često ponuditi samo liste čekanja.

Rebalansom proračuna, učenjem iz iskustava drugih gradova te stvarnim i mjerljivim aktivnostima koje nisu samo prigodna tema na ovaj dan pokazujemo stvarnu brigu za naše mlade.

​"Podržavamo zahtjeve za hitnim otvaranjem novih specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije, znatnim povećanjem broja stručnjaka u školama i domovima zdravlja te dostupnu i besplatnu psihološku podršku u zajednici. Djeca ne smiju mjesecima čekati na razgovor, procjenu i liječenje“, poručuju iz Direkta.

Društvo je zdravo onoliko koliko su zdravi oni na kojima ono ostaje.