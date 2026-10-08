Alarmantno stanje u Jadranu: Srdele je sve manje, uvode se drastične mjere

Sve je manje srdela u Jadranu. Niz mjera opravka je na snazi. Najnovija mjera, donesena početkom rujna je da se broj ribolovnih dana uz zapadnu obalu Istre smanjio s 20 na samo pet.

Odluka je to koja ne odgovara svima, no iz uprave za ribarstvo najavljuju, ne dođe li uskoro do oporavka bit će nužno primijeniti još radikalnije rezove. Razlog tomu je što je stok srdele u jako lošem stanju.

"Ona je ispod b lima, to je ono stanje kada ne može doći do opravka samog stoka, i zato moramo poduzeti mjere oporavka koje su puno strože", rekao je Ante Mišura, ravnatelj Uprave ribarstva za Dnevnik Nove TV.

I to, napominje, kako bi se spriječila potpuna zabrana ribolova na godinu ili dvije, ili drastično smanjivanje kvote za srdelu koja bi za cijeli Jadran iznosila tek 14 000 tona.

Svi se slažu da treba zaštiti i ribu i ribare. Pitanje je samo kako pronaći način koji će zadovoljiti sve.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.