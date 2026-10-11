Alarmantno stanje u dalmatinskoj bolnici: Tražili 68 medicinskih sestara i tehničara, zaposlili samo devet!

Opća bolnica Zadar suočava se s velikim poteškoćama u pronalasku potrebnog zdravstvenog osoblja. Prema informacijama koje je ravnateljstvo bolnice potvrdilo za 24sata, natječaj raspisan 1. rujna 2026. godine pokazao je zabrinjavajuće slab interes kandidata. Bolnica je raspisala natječaj za ukupno 128 radnih mjesta, no na kraju je uspjela zaposliti samo 35 djelatnika. Posebno je alarmantna situacija sa sestrinskim kadrom, gdje je broj prijavljenih kandidata bio višestruko manji od potreba ustanove.

Tražili 68 djelatnika, javilo se samo 13 kandidata

Za 68 radnih mjesta namijenjenih medicinskim sestrama, tehničarima i prvostupnicima sestrinstva pristiglo je svega 13 prijava. Od tog broja samo je devet kandidata ispunjavalo uvjete i zaposleno je. To znači da je zadarska bolnica uspjela popuniti tek nešto više od 13 posto oglašenih radnih mjesta u sestrinstvu, dok je čak 59 pozicija ostalo bez novih zaposlenika na ovom natječaju. Ni ostala radna mjesta nisu prošla znatno bolje. Od ukupno 128 oglašenih pozicija zaposleno je 35 ljudi, među kojima je 26 djelatnika primljeno na radna mjesta izvan navedenih sestrinskih kategorija.

Posebno nedostaju medicinske sestre i primalje

Iz Opće bolnice Zadar za 24sata su potvrdili kako najveće poteškoće imaju upravo u pronalasku kadra kojeg nema dovoljno na tržištu rada. Posebno su izražene potrebe za medicinskim sestrama srednje stručne spreme te prvostupnicama sestrinstva i primaljstva. Riječ je o zdravstvenim djelatnicima koji imaju ključnu ulogu u svakodnevnom funkcioniranju bolničkih odjela, od praćenja zdravstvenog stanja pacijenata i provođenja terapije do pružanja neposredne zdravstvene njege. Njihov nedostatak predstavlja ozbiljan organizacijski izazov za bolnički sustav, osobito u ustanovama koje svakodnevno skrbe o velikom broju pacijenata.

Nedostaju i liječnici specijalisti

Problemi zadarske bolnice ne završavaju samo na medicinskim sestrama i tehničarima. Prema informacijama iz ravnateljstva, značajne potrebe za novim liječnicima postoje i u nekoliko specijalističkih područja. Posebno su istaknute hitna medicina, patologija i citologija, neonatologija te pojedine kirurške grane.

Takva situacija dodatno otežava kadrovsko planiranje i pokazuje da nedostatak zdravstvenih djelatnika zahvaća različite dijelove bolničkog sustava. Rezultati natječaja u Općoj bolnici Zadar ponovno su otvorili pitanje dostupnosti zdravstvenog kadra u Hrvatskoj. Činjenica da se na desetke ponuđenih radnih mjesta prijavljuje tek nekoliko kandidata pokazuje koliko je zdravstvenim ustanovama teško pronaći nove zaposlenike, čak i kada postoji potreba za njihovim zapošljavanjem.

U zadarskoj bolnici, prema objavljenim informacijama, nisu precizirali koliko je radnih mjesta nakon natječaja ostalo nepopunjeno po svim pojedinačnim djelatnostima. Ipak, podaci o zapošljavanju medicinskih sestara i tehničara dovoljno govore o razmjerima problema. Dalmatinska bolnica tražila je 68 djelatnika u sestrinstvu, a uspjela zaposliti samo devet. Takav nesrazmjer između potreba bolnice i broja dostupnih kandidata nameće pitanje kako će zdravstvene ustanove u budućnosti osiguravati dovoljan broj zaposlenika za kvalitetnu i pravodobnu skrb o pacijentima.