Stanovnici Žrnovnice već dulje vrijeme upozoravaju na zabrinjavajuće stanje prometnice koja povezuje središte mjesta sa Sitnom Donjim i Sitnom Gornjim. Riječ je o Ulici Put sv. Jure, na kojoj je na najmanje dvije međusobno udaljene lokacije došlo do urušavanja dijelova uz rub kolnika. Posebno zabrinjava činjenica da se cesta na pojedinim mjestima nalazi neposredno iznad rijeke Žrnovnice ili potoka, zbog čega eventualno širenje oštećenja može imati ozbiljne posljedice za sigurnost svih sudionika u prometu.

Građani su se u više navrata obraćali nadležnim službama Grada Splita, dostavljajući fotografije i upozoravajući na opasnost. Unatoč tome, prema njihovim navodima, trajna sanacija još nije provedena, a problem na jednoj od kritičnih lokacija postoji dulje od godinu dana.

Više od godinu dana čekaju sanaciju

Jedno od urušenja nalazi se u okuci, na najužem dijelu prometnice prema Sitnom Donjem, gdje je i u normalnim okolnostima otežano mimoilaženje automobila. Nakon urušavanja zida uz cestu, prema tvrdnjama stanovnika, održavatelji prometnice postavili su dva plastična rubnika kao privremenu zaštitu. U međuvremenu je jedan od njih odbačen prema rijeci, najvjerojatnije uslijed kontakta s vozilom.

„Situacija je nastala prije više od godinu dana i sve šta su napravili održavatelji ceste je da su stavili dva plastična rubnika“, stoji u jednom od dopisa koji su građani uputili Gradu Splitu.

Stanovnici upozoravaju i na neprilagođenu brzinu pojedinih vozača koji dolaze iz smjera Sitnog Donjeg, zbog čega na tom dijelu prometnice nerijetko dolazi do naglog kočenja. Kombinacija uskog kolnika, nepregledne okuke i oštećenog ruba ceste predstavlja dodatni sigurnosni problem.

Još jedno urušenje ni stotinjak metara dalje

Situacija, međutim, nije ograničena samo na jednu lokaciju. Manje od stotinu metara uzbrdo nalazi se još jedno slično urušenje, što otvara pitanje stabilnosti pojedinih dijelova ove prometnice i potrebe za sveobuhvatnim stručnim pregledom.

Cesta je na tom području građena na sedrenoj podlozi, a postoje sumnje da na pojedinim lokacijama potporni zidovi nisu izvedeni na odgovarajući način ili ih uopće nema. Mještani upozoravaju i na moguću osjetljivost takve podloge na snažnije potrese, kao i na dugotrajno opterećenje prometnice teškim teretnim vozilima koja često prometuju prema Gornjem Sitnom.

Na ovoj se dionici već dulje vrijeme izvode i radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u sklopu projekta Aglomeracije. U kojoj su mjeri građevinski radovi, vibracije i promet teških vozila utjecali na postojeća oštećenja, trebalo bi utvrditi odgovarajućim stručnim pregledom.

Neslužbeno: Postavit će se betonske pregrade

Kako neslužbeno doznajemo, Cestar kao privremenu mjeru zaštite planira postavljanje takozvanih New Jersey betonskih pregrada, kojima bi se vozilima onemogućilo približavanje kritičnom rubu prometnice. Takvo bi rješenje moglo smanjiti neposrednu opasnost, ali istodobno dodatno suziti ionako vrlo usku cestu, na kojoj bi mimoilaženje dvaju automobila postalo praktički nemoguće.

Otvara se i pitanje dodatnog opterećenja koje bi masivne betonske pregrade predstavljale na potencijalno nestabilnoj podlozi. Upravo bi zbog toga prije njihova postavljanja bilo poželjno stručno procijeniti nosivost i stabilnost oštećenog dijela prometnice. Privremeno ograđivanje opasnog mjesta svakako ne može biti zamjena za kvalitetnu i trajnu sanaciju.

Prilika za sanaciju prije asfaltiranja cijele ulice

Građani smatraju da je upravo sada pravi trenutak za rješavanje ovog problema. Radovi na postavljanju nove vodovodne i kanalizacijske infrastrukture na toj su dionici, prema njihovim informacijama, pri završetku, nakon čega se očekuje asfaltiranje prometnice. Osim toga, posljednjih dana je reagirao i Mjesni odbor Žrnovnica, kontaktirajući nadležne da reagiraju.

Bilo bi neracionalno obnoviti kolnički zastor, a istodobno ostaviti neriješena pitanja stabilnosti podloge i potpornih zidova. Pravodobnom sanacijom moglo bi se izbjeći naknadno raskopavanje novoasfaltirane prometnice, dodatne troškove i nova prometna ograničenja.

Stanovnici su od Grada Splita zatražili i postavljanje uspornika prometa, popularnih „ležećih policajaca“, na potezu od Raketne baze prema središtu Žrnovnice. Posebno upozoravaju na opasne izlaske iz sporednih ulica i privatnih dvorišta u blizini kućnih brojeva 48 i 54.

Ovdje prolaze autobusi i školska djeca

Put sv. Jure nije sporedna prometnica kojom se koristi tek nekoliko okolnih kućanstava. Riječ je o važnoj prometnoj vezi između Žrnovnice i naselja pod Mosorom, kojom svakodnevno prolaze osobni automobili, teretna vozila i autobusi javnog gradskog prijevoza, među čijim su putnicima i brojna školska djeca.

Zbog svega navedenog nadležne službe morale bi što prije utvrditi stvarno stanje prometnice, ispitati stabilnost njezinih rubnih dijelova i pristupiti trajnoj sanaciji kritičnih lokacija.

Sigurnost ljudi koji svakodnevno prolaze ovom cestom ne smije imati cijenu. Ne treba čekati da se dogodi nesreća kako bi se problem koji je poznat više od godinu dana konačno počeo ozbiljno rješavati.