Alarmantno izvješće UNICEF-a: Svako deseto dijete povjerava svoje probleme umjetnoj inteligenciji

Prema novoj analizi UNICEF-a, najmanje 20 milijuna djece u deset analiziranih zemalja već je koristilo alate umjetne inteligencije. Podaci pokazuju da djeca usvajaju AI više od tri puta brže od odraslih.

Istraživanje ukazuje i na to da se više od dva milijuna djece, odnosno jedno od desetero ispitanih, obraća umjetnoj inteligenciji za savjete o problemima koji ih brinu. Procjenjuje se da čak 13 milijuna djece koristi AI kao pomoć pri učenju i izradi domaćih zadaća.

UNICEF upozorava da se širenje umjetne inteligencije odvija brže od razvoja pravila i zaštitnih mjera, zbog čega su djeca posebno ranjiva, piše Euronews.

'Djeca su sve više izložena sustavima umjetne inteligencije - od načina na koji su osmišljeni i poslovnih modela na kojima se temelje do načina na koji se koriste njihovi podaci - no istovremeno imaju znatno manje mogućnosti izbjeći ih ili propitivati njihov rad', navodi UNICEF.

Organizacija upozorava i da su dugoročni učinci umjetne inteligencije na djecu još uvijek uglavnom nepoznati. 'Dokazi o utjecaju umjetne inteligencije na kognitivni razvoj, emocionalnu ovisnost i izloženost štetnim sadržajima tek se počinju pojavljivati. U biti, cijela jedna generacija odrasta unutar globalnog eksperimenta', ističe UNICEF.

I sama djeca su zabrinuta zbog razvoja tehnologije. Trećina ispitanika navela je da ih brine mogućnost korištenja umjetne inteligencije za prijevare, manipulacije i širenje dezinformacija. Četvrtina djece strahuje da bi njihove fotografije ili videosnimke mogle biti iskorištene za izradu seksualno eksplicitnih 'deepfake' sadržaja.

UNICEF upozorava da brojni AI sustavi do djece dolaze bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama te ocjenjuje da se sigurnost mladih korisnika često tretira tek kao sporedno pitanje.

Nalazi analize objavljeni su uoči prvog Globalnog dijaloga o upravljanju umjetnom inteligencijom pri Ujedinjenim narodima. UNICEF poziva vlade, tehnološke tvrtke i druge dionike da prava djece, osobito pravo na sigurnost i zaštitu, ugrade u buduća pravila razvoja i primjene umjetne inteligencije.

Među preporukama organizacije nalazi se i veće ulaganje u istraživanja utjecaja umjetne inteligencije na razvoj i dobrobit djece, s posebnim naglaskom na moguće rizike. UNICEF sadašnje razdoblje opisuje kao prijelomni trenutak, upozoravajući da će odluke donesene danas dugoročno oblikovati sigurnost, privatnost, dobrobit i jednake prilike djece u digitalnom dobu.