Alarmantni rezultati kontrole: Policija u šest sati otkrila 147 prekršaja

U četvrtak, 23. srpnja 2026. godine od 14 do 20 sati na području Policijske uprave zadarske provedena je preventivno-represivna akcija u prometu s ciljem nadzora brzine kretanja i nepropisnog pretjecanja sudionika u prometu.

Tijekom akcije policijski službenici utvrdili su i sankcionirali ukupno 147 prometnih prekršaja:

• 69 prekršaja zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja,

• 6 prekršaja zbog nepropisnog pretjecanja,

• 17 prekršaja zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa,

• 15 prekršaja zbog nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje,

• 12 prekršaja zbog vožnje zaustavnom trakom na autocesti,

• 13 prekršaja zbog nekorištenja zaštitne kacige na motociklu i/ili osobnom prijevoznom sredstvu,

• 2 prekršaja zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita te

• 12 ostalih raznih prekršaja.

Policijski službenici će i narednih dana na području Policijske uprave zadarske poduzimati pojačane aktivnosti, odnosno pojačano će nadzirati i sankcionirati nepridržavanje ograničenja brzine, vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilima i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

"Pozivamo sudionike u prometu da se ponašaju odgovorno i poštivanjem prometnih propisa povećaju razinu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu", poručuju iz PU zadarske.