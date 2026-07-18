Alarmantni podaci: U nesrećama na romobilima stradalo 414 osoba, gotovo polovica maloljetnici

Sve veći broj električnih romobila na hrvatskim ulicama i sve češći prometni prekršaji bili su tema gostovanja voditelja Sektora prometne policije PU zagrebačke Josipa Fištera na N1 televiziji, gdje je govorio o rezultatima pojačanih policijskih kontrola, najčešćim prekršajima i sigurnosti vozača električnih romobila.

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da su tijekom 2024. godine u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, među kojima prevladavajuelektrični romobili, sudjelovale 414 osobe. Od toga je 190 bilo mlađe od 18 godina, a maloljetnici su skrivili svaku treću takvu nesreću.

Liječnici istodobno upozoravaju na porast teških ozljeda djece i adolescenata, uključujući ozljede glave, lica i kralježnice. U mnogim slučajevima ozlijeđena djeca nisu nosila zaštitnu kacigu, a česti su i prekršaji poput vožnje po dvoje na jednom romobilu ili upravljanja vozilom prije navršene zakonske dobi od 14 godina.

Zbog toga je Policijska uprava zagrebačka ovoga tjedna provela pojačani nadzor električnih romobila na Trgu bana Josipa Jelačića, s posebnim naglaskom na njihove tehničke karakteristike. Tijekom akcije privremeno su oduzeta dva romobila koja su razvijala brzinu veću od 25 kilometara na sat. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila više ne smatraju osobnim prijevoznim sredstvima te se ne smiju kretati površinama predviđenima za pješake i automobile.

Policija je ponovno apelirala na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise, prilagode vožnju uvjetima na cesti i u pješačkim zonama te vode računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, osobito najranjivijih.

'Nije problem u romobilima, već u vozačima'

Voditelj Sektora prometne policije PU zagrebačke Josip Fišter rekao je kako je akcija pokazala da je električnih romobila sve više na ulicama, ali da problem nisu sama vozila.

"Akcija je pokazala povećan broj električnih romobila u prometu. Nije problem u sredstvima, već u vozačima koji ne poštuju prometne propise", rekao je.

Podsjetio je da električni romobili ne smiju razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat, piše N1.

"Ta prijevozna sredstva ne smiju dosezati brzinu veću od 25 km/h. Onda se više ne smatraju osobnim prijevoznim sredstvima. Onda se oduzimaju", kazao je Fišter.

Porastao je broj vrlo brzih romobila

Dodao je kako su vozači obvezni koristiti biciklističke staze, a gdje ih nema, površine predviđene zakonom, pritom vodeći računa o brzini i sigurnosti drugih sudionika u prometu. Govoreći o sankcijama, istaknuo je da se kazne kreću od 30 do 130 eura.

"Kazne su u rasponu od 30 do 130 eura. Najčešći prekršaji su nekorištenje kacige, korištenje slušalica u oba uha i nekorištenje površina kojima su se dužni kretati", rekao je.

Na pitanje o sve većem broju izrazito brzih romobila na cestama odgovorio je da je upravo njihov porast razlog pojačanih policijskih kontrola. "Porastao je broj, zato i provodimo ove akcije", rekao je.

'U posljednjim nadzorima najčešći prekršitelji su odrasli, ne djeca'

Fišter je istaknuo da prometnih nesreća i ozljeda i dalje ima, ali da su policijske akcije pridonijele većoj svijesti vozača.

"Ima ozljeda, ali se broj smanjio akcijama pa su vozači postali svjesni posljedica", kazao je. Otkrio je i da su u posljednjim nadzorima najčešći prekršitelji bili punoljetni vozači.

"U zadnjim akcijama odrasli, a ne djeca. Većinom punoljetne osobe", rekao je.

Na kraju je roditeljima uputio upozorenje da električni romobil ne smatraju igračkom.

"Može biti praktično prijevozno sredstvo, ali nije igračka. Jedan krivi trenutak može dovesti do težih posljedica. Treba poštovati propise i druge sudionike u prometu te ne zaboraviti da je sigurnost na prvom mjestu. Roditelji za djecu mlađu od 14 godina ne bi smjeli kupiti romobil. To je izričito zabranjeno. Od 14. godine nadalje može se koristiti uz poštivanje pravila", zaključio je Fišter.