Alarmantni podaci o zdravlju zubi Hrvata: Gotovo 350.000 vađenja u godinu dana, brojke za djecu posebno zabrinjavaju

Manje od 40 posto osiguranika u Hrvatskoj tijekom 2025. godine koristilo je stomatološku zaštitu evidentiranu u sustavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Istodobno je zabilježeno gotovo 350.000 vađenja zuba, dok je karijes dijagnosticiran kod gotovo 700.000 osoba. Pokazuju to najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), koji otkrivaju i velike razlike u korištenju stomatoloških usluga među županijama.

Prema izvješću HZJZ-a o korištenju zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine, tijekom prošle godine stomatološku zaštitu koristilo je ukupno 1,37 milijuna osiguranika.

Riječ je o blagom povećanju u odnosu na 2024. godinu, kada je stomatološke usluge koristilo 1,36 milijuna osoba. Međutim, unatoč većem broju pacijenata, ukupan broj kontakata sa stomatološkim ordinacijama smanjio se s 4,21 milijuna na 4,17 milijuna.

Doktori dentalne medicine tijekom 2025. godine obavili su ukupno 1,77 milijuna stomatoloških pregleda, a najčešće zabilježena dijagnoza bio je karijes.

Karijes dijagnosticiran kod gotovo 700.000 građana

Podaci HZJZ-a pokazuju da je tijekom prošle godine karijes evidentiran kod čak 697.408 osoba.

Posebno zabrinjava činjenica da je među njima bilo više od 146.000 djece i mladih do 18 godina, što pokazuje da problemi sa zdravljem zubi pogađaju i najmlađe.

Uz velik broj dijagnoza karijesa, zabilježen je i značajan broj vađenja zuba.

Tijekom 2025. godine u ordinacijama obuhvaćenima izvješćem evidentirano je ukupno 347.136 vađenja.

Najviše ih je bilo među osobama u dobi od 19 do 64 godine, kod kojih je obavljeno više od 170.000 vađenja.

Osobama starijima od 65 godina izvađeno je gotovo 115.000 zuba, dok je među djecom i mladima do 18 godina zabilježeno gotovo 62.000 vađenja.

Kod djece prevencija zaostaje za liječenjem

Izvješće otkriva i da se znatno veći dio stomatoloških postupaka odnosi na liječenje postojećih problema nego na njihovo sprječavanje.

Kod djece i mladih do 18 godina gotovo dvije trećine evidentiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka odnosilo se na liječenje, dok je nešto više od trećine bilo preventivne prirode.

Kod odraslih je taj omjer još izraženiji.

Čak 76,5 posto evidentiranih postupaka u odrasloj populaciji odnosilo se na liječenje, što znači da je udio preventivnih postupaka bio znatno manji.

Takvi podaci dodatno ističu važnost redovitih stomatoloških kontrola, pravodobnog otkrivanja karijesa i preventivne zaštite oralnog zdravlja, osobito kod djece.

Velike razlike među hrvatskim županijama

Korištenje stomatološke zdravstvene zaštite razlikuje se i ovisno o dijelu Hrvatske.

Najveći udio osiguranika koji su tijekom 2025. godine koristili stomatološke usluge u ordinacijama ugovorenima s HZZO-om zabilježen je u Karlovačkoj županiji, gdje je iznosio 42,9 posto.

Na drugom kraju ljestvice nalazi se Ličko-senjska županija, u kojoj je stomatološku zaštitu koristilo svega 34,3 posto osiguranika.

Razlika između tih dviju županija iznosi 8,6 postotnih bodova.

Pritom treba naglasiti da se podaci odnose na stomatološku zaštitu evidentiranu u sustavu HZZO-a, pa ne obuhvaćaju nužno sve posjete privatnim stomatološkim ordinacijama izvan tog sustava.

Podaci prikupljeni iz više od 2000 ordinacija

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo temelji se na podacima iz ukupno 2071 ordinacije dentalne medicine.

Podaci su prikupljeni putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), koji omogućuje praćenje korištenja zdravstvenih usluga i evidentiranih dijagnoza.

Rezultati za 2025. godinu pokazuju da karijes ostaje najčešći evidentirani problem oralnog zdravlja, dok velik broj vađenja zuba i prevladavanje postupaka liječenja nad preventivnim postupcima upućuju na važnost daljnjeg jačanja preventivne stomatološke skrbi.