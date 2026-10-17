Alarmantni podaci o siromaštvu u Hrvatskoj: Gotovo dvije trećine starijih koji žive sami u ozbiljnom riziku

Gotovo svaki peti stanovnik Hrvatske nalazi se u riziku od siromaštva, a posebno zabrinjava položaj starijih građana. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) za 2025. godinu, čak 39,4 posto osoba starijih od 65 godina izloženo je tom riziku. Među starijima koji žive sami situacija je još teža – ugroženo ih je čak 64,4 posto.

Ovi podaci ponovno dolaze u središte pozornosti povodom 17. listopada, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, koji upozorava na probleme materijalne oskudice i socijalne isključenosti.

Više od 750 eura mjesečno granica je rizika od siromaštva za samca

Prema statističkim pokazateljima, stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj tijekom 2025. godine iznosila je 19,5 posto. Kada se uz siromaštvo promatra i socijalna isključenost, udio ugroženog stanovništva raste na 20,7 posto.

Hrvatska se prema tom pokazatelju nalazi neznatno ispod prosjeka Europske unije, koji iznosi 20,9 posto.

Na razini EU-a problem zahvaća čak 92,7 milijuna ljudi, pokazuju podaci Eurostata.

Prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u Hrvatskoj iznosio je 9034 eura godišnje, odnosno približno 753 eura mjesečno.

Riječ je o statističkom pokazatelju koji se temelji na raspoloživom dohotku, a ne o procjeni iznosa potrebnog za dostojanstven život.

Starije žene i osobe koje žive same najteže pogođene

Posebno zabrinjavaju razlike među starijim stanovništvom.

Među ženama starijima od 65 godina u riziku od siromaštva nalazi se 42,4 posto, dok je među muškarcima iste dobi taj udio 35,3 posto.

Još su nepovoljniji podaci za starije osobe koje žive same. Čak 64,4 posto njih izloženo je riziku od siromaštva, što znači da se gotovo dvije od tri takve osobe nalaze u financijski nesigurnom položaju.

Ni umirovljenici nisu pošteđeni. Stopa rizika od siromaštva u toj skupini doseže 36,3 posto.

Takvi podaci pokazuju koliko su stariji građani, osobito oni bez drugih članova kućanstva, osjetljivi na rast svakodnevnih troškova.

Minimalna naknada za starije i radno nesposobne iznosi 221 euro

Država kroz sustav socijalne skrbi nastoji ublažiti posljedice siromaštva, a jedna od ključnih mjera jest zajamčena minimalna naknada.

Osnovica za njezin izračun u 2026. godini povećana je sa 160 na 170 eura. Prema najavama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Vladin je cilj do završetka mandata povećati je na 200 eura.

Za starije i radno nesposobne osobe zajamčena minimalna naknada iznosi 221 euro.

Tijekom 2025. godine pravo na tu naknadu koristila je 43.171 osoba. Prije deset godina korisnika je bilo približno 97.500.

Cilj je do 2028. spustiti stopu siromaštva ispod 15 posto

Smanjenje siromaštva jedan je od ciljeva Vladina programa za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Planirano je da stopa rizika od siromaštva padne ispod 15 posto.

Hrvatska je ujedno preuzela obvezu da do 2030. godine broj stanovnika izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti smanji za 298.000, uključujući 40.000 djece.

Ostvarivanje tih ciljeva bit će posebno važno za skupine koje su prema sadašnjim pokazateljima najugroženije.

Raste broj ugovora kojima stariji ustupaju imovinu za uzdržavanje

Na materijalne poteškoće starijih građana upozorila je i Stranka umirovljenika, navodeći da mirovinska primanja ne prate dovoljno rast životnih troškova.

Iz stranke ističu i sve češće sklapanje ugovora kojima starije osobe osiguravaju skrb i uzdržavanje u zamjenu za vlastitu imovinu.

Prema podacima koje su objavili, javni bilježnici i sudovi tijekom prošle godine u registar su upisali 6321 ugovor o doživotnom uzdržavanju i 1446 ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Ukupan broj tih ugovora porastao je za 22,5 posto u odnosu na 2024. godinu.

Razlika između tih dviju vrsta ugovora pritom je značajna.

Kod doživotnog uzdržavanja prijenos imovine nastupa nakon smrti primatelja uzdržavanja, dok se kod dosmrtnog uzdržavanja vlasništvo prenosi još za njegova života.

Zbog toga takvi ugovori mogu imati dalekosežne posljedice za starije osobe koje ih sklapaju.

Umirovljenici traže bolju skrb i snažniju socijalnu zaštitu

Stranka umirovljenika upozorava i na probleme u organizaciji palijativne skrbi te traži izradu akcijskih planova za aktivno starenje i socijalnu integraciju na razini svih županija, gradova i općina.

Trajni godišnji dodatak na mirovinu, koji iznosi sedam eura po godini mirovinskog staža, smatraju pozitivnom, ali nedovoljnom mjerom za poboljšanje životnog standarda umirovljenika.

„Snaga jednog društva ne mjeri se snagom mladih i zdravih nego brigom o starijim, siromašnim i bolesnim osobama”, poručili su iz Stranke umirovljenika u priopćenju koje potpisuje njezin predsjednik Lazar Grujić.

Međunarodni dan koji upozorava na problem milijuna ljudi

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva ustanovila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1992. godine, a obilježava se od 1993.

Njegova je svrha upozoriti na životne okolnosti ljudi koji se suočavaju sa siromaštvom te potaknuti djelovanje protiv društvene isključenosti.

Hrvatski podaci za 2025. godinu pokazuju da su stariji građani među najranjivijim skupinama, a posebno oni koji žive sami.