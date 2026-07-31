Alarmantni podaci iz Europe: Djeca su sve slabija, manje gipka i imaju sve više masnog tkiva

Europska djeca i adolescenti danas su u znatno lošijoj fizičkoj formi nego prethodne generacije. Novo veliko istraživanje pokazalo je zabrinjavajući pad mišićne snage i fleksibilnosti, uz istodobno povećanje udjela masnog tkiva kod mladih. Sustavni pregled obuhvatio je čak 417.362 djece i adolescenata u dobi od šest do 16 godina iz 20 europskih država. Znanstvenici su analizirali rezultate 38 studija i podatke prikupljene u razdoblju od 1965. do 2023. godine.

Najveći pad zabilježen u fleksibilnosti

Rezultati pokazuju da snaga gornjeg dijela tijela opada još od 1970-ih godina. Nakon razdoblja relativne stabilnosti između 1980. i 2000. godine, negativan trend ponovno je nastavljen. Snaga donjeg dijela tijela, koja se najčešće mjerila testovima skoka, povećavala se do 1980-ih, ali od tada kontinuirano pada. Najlošiji rezultati zabilježeni su kod fleksibilnosti, koja se desetljećima smanjuje, a pad se dodatno ubrzao nakon 2000. godine, piše Euronews.

Istraživači su zabilježili i pogoršanje tjelesnog sastava, odnosno povećanje udjela masnog tkiva, posebno među dječacima. Upozorili su da indeks tjelesne mase, poznatiji kao BMI, često ne može dovoljno precizno pokazati koliko dijete zapravo ima masnog tkiva. Kardiorespiratorna izdržljivost, koja pokazuje koliko učinkovito srce, pluća i krvne žile dopremaju kisik mišićima tijekom fizičke aktivnosti, povećavala se do 1980-ih, nakon čega je počela padati.

Najnoviji podaci pokazuju da se taj pad između 2015. i 2023. godine donekle usporio. Ipak, razina izdržljivosti europske djece i dalje je niža nego u prethodnim desetljećima. Znanstvenici naglašavaju da tjelesna spremnost u djetinjstvu nije važna samo za trenutačno zdravlje. Bolja izdržljivost, zdrava tjelesna masa i veća mišićna snaga povezane su s povoljnijim kardiovaskularnim zdravljem i manjim rizikom od zdravstvenih problema u odrasloj dobi.

Više od 75 posto adolescenata ne kreće se dovoljno

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje djeci i adolescentima najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne fizičke aktivnosti svakoga dana. Aktivnosti kojima se jačaju mišići i kosti trebale bi se provoditi najmanje tri puta tjedno. Unatoč tim preporukama, više od 75 posto europskih adolescenata nije dovoljno fizički aktivno. Autori istraživanja zbog toga pozivaju javne institucije, škole i zdravstvene sustave da snažnije potiču svakodnevno kretanje, aerobne aktivnosti i vježbe snage.

Upozoravaju da Europa propušta važnu priliku za poboljšanje zdravlja čitave generacije te da će posljedice sadašnjih navika mladih biti vidljive i desetljećima kasnije.