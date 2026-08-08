Alarmantne brojke: Sve više djece stradava na električnim romobilima, policija poslala ozbiljno upozorenje roditeljima

U prvih sedam mjeseci ove godine zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, među kojima su i električni romobili. Raste i broj teških, pa i smrtonosnih nesreća, zbog čega se sve češće traže stroži propisi i veća odgovornost roditelja.

U Velikoj Gorici desetogodišnjak je preminuo nakon pada s električnog romobila, u Primoštenu je dijete teško ozlijeđeno, dok je u Makarskoj u nesreći poginuo 14-godišnjak. Ni jedno od te djece nije imalo kacigu.

Prosječna dob hospitalizirane djece 13.6 godina

Liječnici upozoravaju da su među ozlijeđenima često vrlo mladi vozači.

"Prosječna dob pacijenata koji su hospitalizirani od polovice prošle godine do polovice ove godine je 13.6 godina. Najčešće se radi o prijelomima dugih kostiju ekstremiteta, ako govorimo o pacijentima koji su primljeni na bolničko liječenje, a najteže ozljede su cerebralne, koje zahvaćaju glavu", rekao je Rok Kralj, specijalist dječje kirurgije u Klinici za dječje bolesti Zagreb, za HRT.

Unatoč porastu broja nesreća, potražnja za električnim romobilima i dalje raste.

"Nikad nismo imali takav slučaj da maloljetnik sam dođe kupiti romobil. Uglavnom dolaze s roditeljima ili roditelji sami. Ispod 50 posto se kupuju kacige. Na svakih pet romobila prodamo dvije kacige", rekao je Marko Zrakić, voditelj trgovine elektroničkom opremom.

Sve više zahtjeva za strožim pravilima

Neke europske zemlje, među kojima je Italija, već su uvele stroža pravila za vozače električnih romobila. Dio građana smatra da bi istim putem trebala krenuti i Hrvatska.

"Naravno, i to strogo pooštravanje propisa", rekao je Željko.

"Treba jer neki dan sam skoro poginula preko zebre", rekla je Marina.

"Zaštitne mjere već postoje, ali trebalo bi educirati i roditelje, a i djeca bi trebala proći edukaciju", rekla je Ljubica.

Policija roditeljima: Nemojte djeci kupovati električne romobile

Policija upozorava da ni stroži propisi ne mogu spriječiti sve nesreće ako djeca i roditelji ne shvate rizike ozbiljno.

"Nemojte kupovati svojoj djeci električne romobile i električna sredstva. Oni razvijaju veće brzine, dostupni su svakakvi modeli. Nažalost, kada se dogodi prometna nesreća, onda je kasno i onda svi žaluju. Djeca nažalost nisu svjesna posljedica koje nastupaju uslijed brze vožnje", rekao je Dalibor Majsec, pomoćnik načelnika 2. postaje prometne policije Zagreb.

Prema važećim pravilima, električnim romobilima smiju upravljati osobe od navršenih 14 godina. Zabranjen je prijevoz drugih osoba i korištenje slušalica u oba uha.

Vozači moraju nositi kacigu, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti i reflektirajuću odjeću. Smiju se kretati biciklističkim stazama ili nogostupom brzinom do 25 kilometara na sat.

Kazne za prekršaje kreću se od 30 do 1050 eura.