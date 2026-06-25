Alarmantne brojke SDŽ: U pet godina poginule 133 osobe, polovica na motorima

Na cestama Splitsko-dalmatinske županije u posljednjih pet godina smrtno su stradale 133 osobe od čega polovica na motociklima, a najčešći uzrok prometnih nesreća bila je brzina. Ovi alarmantni podaci izneseni su na tribini "Ne dokazuj se brzinom, nego vještinom" koju je organizirao Odbor za sigurnost SDŽ u sklopu programa "Vozim glavom", pokrenutog s ciljem promicanja odgovornog ponašanja i smanjenja broja prometnih nesreća s teškim posljedicama. Tribina je održana danas u prostoru Centra izvrsnosti SDŽ, a prisustvovali su joj brojni gosti i stručnjaci iz područja motociklizma, medicine, sigurnosti prometa i policije među kojima splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, motociklist, avanturist i svjetski putnik Željan Rakela te zamjenik načelnika Policijski uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović.

Na samom početku tribine Blaženko Boban, župan splitsko dalmatinski istaknuo je kako se najveći broj nesreća s posljedičnim stradavanjem motorista i pješaka, na području SDŽ događa ljeti, kada je i promet najgušći.

„Broj prometnih nesreća tijekom ljeta višestruko je veći nego u ostatku godine. Zato svi sudionici u prometu moraju biti oprezni – pješaci, motoristi, vozači automobila, kamiona i autobusa, ali i korisnici novih prijevoznih sredstava poput električnih romobila. Danas smo, nažalost, dobili informaciju da je u Metkoviću stradao mladić na romobilu. Sve su to sastavni dijelovi prometa i zbog toga moramo voditi računa o sigurnosti. Policijska uprava splitsko-dalmatinska već provodi niz aktivnosti vezanih uz sigurnost u prometu, a u Županiji smo razmišljali kako edukaciju prepustiti onima koji iza sebe imaju milijune prijeđenih kilometara na motociklima. Zato smo angažirali Željka Rakelu da održi predavanja svimzainteresiranim motociklistima, kazao je Boban.

Prema njegovim riječima, cilj je pokazati da se na motoru ne dokazuje brzinom, nego vještinom upravljanja, znanjem i odgovornim odnosom prema svim sudionicima u prometu.

- Prve informacije govore da je interes velik, posebno među motociklistima koji žele čuti iskustva čovjeka koji je prošao milijune kilometara diljem svijeta bez prometne nesreće. Upravo zato što se nije dokazivao brzinom, nego znanjem, iskustvom i stalnim učenjem. Želimo da mladi ljudi koji sjednu na motocikle velike snage shvate da se ne trebaju dokazivati brzinom. To im treba prenijeti netko tko je prošao isti put i tko im je blizak kroz moto klubove naše županije. Nadamo se da će ova predavanja pridonijeti većoj sigurnosti i osvijestiti koliko je važno voditi brigu najprije o sebi, a zatim i o svim drugim sudionicima u prometu, poručio je Boban.

Željan Rakela, suradnik na programu "Vozim glavom", čovjekkoji iza sebe ima tisuće kilometara vožnje i koji je na motoru proputovao gotovo cijeli svijet, kroz svoja iskustva oduvijek promovira odgovornu vožnju i sigurnost u prometu. Ovom prigodom održao je predavanje pod nazivom "Smanji brzinu, poštuj krivinu" u kojemu je prisutnim vrlo detaljno izložio o čemu sve mora voditi računa motorist pri vožnji i kako se pravilno prilagođavati uvjetima na cesti da bi se sačuvala vlastita sigurnost ali i sigurnost svih sudionika u prometu.

- Cilj organizacije ovoga događaja je educirati što veći broj motociklista, jer smatram da se treba cijeli život educirati. Motociklisti moraju ulagati u svoje znanje. Kao što ulažu u zaštitnu opremu i svoje motocikle, tako trebaju ulagati i u vlastite vještine, jer je vožnja motocikla prije svega vještina, kazao je Rakela i najavio da će se po završetku ljetnih vrućina i turističke sezone, krenuti s edukativnim vožnjama i organizacijom što više tribina na kojima će se govoriti o sigurnoj vožnji motocikla.

- Mladim motociklistima dao bih tri savjeta. Prvo, neka uvijek koriste što više zaštitne opreme, bez obzira na vrućinu i vremenske uvjete. Posebno je važno nositi rukavice jer pri padu prvi kontakt s podlogom imaju upravo ruke. Drugo, neka poštuju snagu motocikla kojim upravljaju i neka se ne izazivaju međusobno niti pokušavaju dokazivati na cesti. Greške na motociklu, nažalost, često završavaju teškim ozljedama ili smrtnim posljedicama. I treće, apeliram na sve motocikliste, bez obzira na godine, da nikada ne kombiniraju alkohol i vožnju motocikla. Za upravljanje motociklom potrebno je biti potpuno koncentriran. Ako nije prihvatljivo voziti automobil pod utjecajem alkohola, onda je to još manje prihvatljivo na motociklu, istaknuo je Rakela.

Medicinsku perspektivu izložio je doc. prim. dr. sc. Bruno Lukšić, specijalist ortopedije i traumatologije te subspecijalisttraumatologije koji je i sam veliki ljubitelj motora. Govorio je o posljedicama prometnih nesreća i najčešćim ozljedama kod motorista, te važnosti prevencije. Istakao je kako je njegov cilj kao liječnika da se svaki ozlijeđeni oporavi i nastavi normalan život i pozvao vozače da budu svjesni svoje ranjivosti te da poštuju cestu i sve sudionike u prometu.

Zabrinjavajuće brojke prometnih nesreća iznio je Siniša Mihanović, zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koji je predstavio stanje sigurnosti motociklista na cestama, najčešće uzroke prometnih nesreća te aktivnosti koje policija provodi s ciljem njihove prevencije. Istaknuo je kako je policija u svojim akcijama u 2025. godini zabilježila 658 uhićenih vozača, uglavnom ponavljača najtežih prometnih prekršaja, a čak 8.940 osoba su sankcionirali zbog upravljanja u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga. U protekli pet godina na županijskim cestama smrtno su stradale 133 osobe a polovica na motociklima. Najčešći uzrok prometnih nesreća bila je brzina.

Edukativni program 'Vozim glavom' nastavlja se edukativnim radionicama, praktičnim treninzima sigurne vožnje te s edukacijskom i informativnom kampanjom na društvenim mrežama. Poseban naglasak stavlja se na mlade vozače i one koji tek ulaze u svijet motociklizma, jer upravo pravilno usvojene navike od prvog dana mogu značajno doprinijeti sigurnosti na cestama.