Alarmantne brojke sa šibenskih cesta: Šest osoba teško ozlijeđeno, policija u samo tjedan dana zabilježila čak 340 mjera protiv prekršitelja

Na cestama Šibensko-kninske županije proteklog tjedna zabilježeno je 14 prometnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo teške, a tri osobe lakše tjelesne ozljede. Policija je u istom razdoblju sankcionirala brojne prometne prekršaje, a najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine.

Prema statističkim podacima policije, od 9. do 15. studenoga na području Šibensko-kninske županije dogodilo se ukupno 14 prometnih nesreća. Od toga je sedam nesreća bilo s ozlijeđenim osobama, dok je u preostalih sedam nastala materijalna šteta.

Najviše prometnih nesreća, čak 12, zabilježeno je na području nadležnosti Postaje prometne policije Šibenik. Šest nesreća bilo je s ozlijeđenim osobama, a šest s materijalnom štetom. U tim je nesrećama šest osoba teško ozlijeđeno, dok su dvije zadobile lakše tjelesne ozljede.

Na području Policijske postaje Drniš dogodila se jedna prometna nesreća s materijalnom štetom, dok je na području Policijske postaje Knin zabilježena jedna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Neprilagođena brzina najčešći uzrok nesreća

Policijska analiza pokazala je da je neprilagođena brzina bila najčešća okolnost koja je prethodila prometnim nesrećama, a evidentirana je u pet slučajeva.

Nedovoljna udaljenost između vozila zabilježena je u dvije nesreće, jednako kao i nepropisno kretanje te nepropisno skretanje, prestrojavanje ili pretjecanje.

Po jedna nesreća povezana je s nepoštivanjem prednosti prolaska, nepropisnom vožnjom unatrag te ostalim pogreškama vozača.

Najviše nesreća srijedom, petkom i subotom

Promatrajući vrijeme nastanka prometnih nesreća, najviše ih je zabilježeno između 16 i 18 sati te između 20 i 22 sata, po tri nesreće u svakom od tih razdoblja.

Dvije prometne nesreće dogodile su se između 8 i 10 sati.

Prema danima u tjednu, najviše nesreća zabilježeno je srijedom, petkom i subotom, po tri svakog od navedenih dana.

Policija poduzela čak 340 mjera protiv prekršitelja

Tijekom proteklog tjedna policijski službenici poduzeli su ukupno 340 mjera protiv počinitelja prometnih prekršaja.

Najviše prekršaja odnosilo se na nepropisnu brzinu, čak 171. Zabilježena su i 43 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 12 slučajeva upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Iz prometa je isključeno 15 vozača i četiri vozila.