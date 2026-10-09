Alarmantna situacija u Vrgorcu: Presušilo izvorište, brojna naselja ostala bez vode! U pomoć stižu i Oružane snage RH

Teška situacija s vodoopskrbom pogodila je Vrgorac i okolna naselja. Zbog velike suše, na izvorištu Banja prestala je mogućnost crpljenja vode, zbog čega je obustavljena redovita isporuka vode brojnim kućanstvima na širem području grada. Iz Komunalnog Vrgorac upozorili su kako do daljnjega nisu u mogućnosti osigurati redovitu opskrbu, a u rješavanje problema uključuje se i Hrvatska vojska.

Komunalno Vrgorac još je u četvrtak obavijestilo stanovnike o ozbiljnim poteškoćama na izvorištu Banja.

– Ovim putem obavještavamo stanovnike koji se opskrbljuju vodom s izvorišta Banja da je s izvorišta prestala mogućnost crpljenja vode te da nismo u mogućnosti vršiti isporuku vode do daljnjega – poručili su iz Komunalnog.

Obustava opskrbe odnosi se na naselja Vrgorac, Banja, Orah, Prapatnice, Stilja, Kašče, Kotezi, Kutac, Kokorići, Ravča, Višnjica, Kljenak, Duge Njive, Brikva, Dubrava, Dragljane, Zavojane, Kozica, Rašćane, Župa i Vina.

Objavljen raspored opskrbe pitkom vodom za vikend

Kako bi stanovnicima omogućili pristup pitkoj vodi, iz Komunalnog Vrgorac objavili su raspored i lokacije spremnika s pitkom vodom za subotu, 10. listopada, i nedjelju, 11. listopada 2026. godine.

Prema objavljenom rasporedu, opskrba će se odvijati na sljedećim lokacijama:

Kljenak: od 8 do 9.30 sati, kod Paškala

Kotezi, Kutac i Kokorići: od 10.30 do 12.30 sati, pokraj Begina bućališta

Duge Njive i Brikva: od 14 do 15.30 sati, kod autobusne stanice pokraj Vitine kuće

Kozica: od 16.30 do 17.30 sati, pokraj zadružnog doma

Vina: od 18.30 do 20 sati, na autobusnom stajalištu

Za naselje Vina posebno je navedeno kako će spremnik s pitkom vodom biti dostupan svakoga dana u navedenom terminu.

U pomoć stiže Hrvatska vojska: Anušić donio odluku

Zbog ozbiljnosti situacije i nedostatka pitke vode, Grad Vrgorac zatražio je pomoć Ministarstva obrane.

Kako je objavljeno na službenim stranicama MORH-a, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o angažiranju Oružanih snaga Republike Hrvatske u opskrbi stanovništva pitkom vodom.

– S obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva Grada Vrgorca, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Odluku o pružanju pomoći Oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom – navode iz Ministarstva obrane.

Hrvatska vojska osigurat će autocisterne kojima će se pitka voda prevoziti do naselja na širem području Vrgorca, kako bi se građanima omogućila opskrba tijekom trajanja ove nepogode.

– Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode – priopćio je MORH.

Iz Ministarstva su istaknuli kako je ova situacija još jedan primjer angažmana pripadnika Hrvatske vojske u pomoći civilnom stanovništvu kada je to najpotrebnije.

Redovita vodoopskrba obustavljena do daljnjega

Zasad nije poznato kada bi se mogla normalizirati opskrba vodom s izvorišta Banja. Iz Komunalnog Vrgorac u prvoj su obavijesti naveli kako isporuka vode nije moguća do daljnjega.

Dok se ne stvore uvjeti za ponovno crpljenje vode, stanovnici pogođenih naselja ovisit će o alternativnim načinima opskrbe, uključujući raspoređene spremnike i pomoć vojnih autocisterni.