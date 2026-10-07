Alarm zbog opasne bolesti vinove loze: Iz Grada Sinja pozvali građane na pojačan oprez

Grad Sinj pozvao je sve posjednike vinograda, profesionalne proizvođače, hobi vinogradare, vlasnike pojedinačnih trsova uz okućnice, ali i ostale građane na pojačan oprez zbog mogućeg širenja zlatne žutice vinove loze. Poziv je upućen u skladu s obavijesti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a iz Grada upozoravaju kako je riječ o jednoj od najopasnijih bolesti vinove loze.

Zaraženi trs ne može se oporaviti

Zlatna žutica može se u kratkom vremenu proširiti na velik broj trsova i ozbiljno ugroziti čitave vinograde. Poseban je problem što se već zaraženi trs ne može izliječiti niti oporaviti. Takav trs potrebno je u potpunosti izvaditi iz zemlje kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja zaraze. Upravo zbog toga pravodobno prepoznavanje simptoma i provođenje propisanih fitosanitarnih mjera imaju ključnu ulogu u zaštiti vinograda.

Iz Grada Sinja posebno upozoravaju na važnost uklanjanja zaraženih trsova, ali i krčenja zapuštenih vinograda.

Zapušteni nasadi mogu predstavljati izvor zaraze te ugroziti okolne vinograde i vinogradarsku proizvodnju na širem području. Građani koji posumnjaju na zarazu ili primijete zapušteni vinograd pozvani su to odmah prijaviti nadležnim službama. Prijave se mogu poslati Državnom inspektoratu Republike Hrvatske na fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr, Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu na zlatna.zutica@hapih.hr, Centru za zaštitu bilja na czb@hapih.hr te na adresu prijave.zutica@mps.hr.

Sumnju na zarazu potrebno je odmah prijaviti

Iz Grada podsjećaju i kako je svaka osoba koja zbog prirode svojega posla posumnja na zarazu vinove loze uzročnikom zlatne žutice ili pronađe zapušteni vinograd dužna o tome odmah obavijestiti nadležne službe.

"Očuvanje vinogradarske proizvodnje zajednička je odgovornost svih dionika. Pravodobnom prijavom i provedbom propisanih mjera pridonosimo zaštiti vinograda i očuvanju vinogradarstva na našem području", poručili su iz Grada Sinja.