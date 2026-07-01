Alarm za vatrogasce diljem Hrvatske: Toplinski val, suho nevrijeme i jak vjetar stvaraju opasne uvjete za požare

Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i brzom širenju požara, u pripravnost su stavljeni vatrogasci priobalnih županija, ali i vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Dugi toplinski val, u kombinaciji sa suhim grmljavinskim nevremenom, stvorio je izrazito nepovoljne uvjete na otvorenom prostoru. Dodatni razlog za oprez je najavljena promjena vremena, praćena jačanjem vjetra, što može znatno otežati situaciju na terenu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pojačanu pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama.

Pojačana dežurstva i obilazak terena

Vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima, a organizirat će se i obilasci te osmatranja područja na kojima djeluju. Cilj je pravovremeno uočavanje mogućih požara i brza reakcija s dovoljnim brojem vatrogasnih snaga. U pripravnost su, za moguće formiranje izvanredne dislokacije, stavljene i vatrogasne zajednice Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te Vatrogasna zajednica Grada Zagreba.

Prema potrebi, svaka od navedenih zajednica kao ispomoć može poslati 24 vatrogasca opremljena za gašenje šumskih požara, zapovjedno vozilo, dvije autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara te kombi vozila.

Građanima upućen važan apel

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta građani se pozivaju na pojačan oprez i odgovorno ponašanje kako bi se smanjio rizik od izbijanja požara. Posebno se upozorava da se ne bacaju opušci, staklo i drugi predmeti koji mogu izazvati požar, kao i da se ne pali vatra na otvorenom prostoru. Građanima se savjetuje i da ne koriste roštilje za vjetrovita vremena te da nakon korištenja obavezno ugase žar.

Oprez je potreban i kod radova alatima koji mogu izazvati iskre. U takvim slučajevima potrebno je unaprijed pripremiti aparate za početno gašenje požara ili vodu. Vatrogasci posebno upozoravaju građane da ne otežavaju gašenje požara i da sebe ne dovode u opasnost promatranjem, fotografiranjem ili snimanjem požara iz neposredne blizine.

Poseban apel odnosi se na zabranu korištenja dronova u zoni požara. Njihova uporaba može ozbiljno ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova. Pilotske posade moraju obustaviti letačke operacije čim se u zoni aktivnosti uoči dron, što može otežati sprječavanje širenja požara i ugroziti ljudske živote. Građanima se savjetuje i da održavaju okućnice čistima jer se time smanjuje mogućnost širenja požara na okolne objekte.

U slučaju požara odmah nazovite 193 ili 112

Ako primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.