Alarm za kupače? Jedan od najopasnijih morskih organizama primijećen u susjedstvu Hrvatske

Pojava portugalske lađice u blizini Jadrana izazvala je pozornost stručnjaka i ljubitelja mora nakon što su ovog proljeća pojedinačni primjerci zabilježeni uz talijansku obalu Jonskog mora.

Na mogućnost njezina dolaska u Jadran upozorio je morski biolog Pero Ugarković u grupi Živi svijet Jadranskog mora. Iako nema potvrde da je ovaj organizam već stigao do naših obala, Ugarković ističe kako je dobro znati o čemu je riječ i kako postupiti u slučaju susreta.

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"Ne mogu reći hoće li je struje donijeti do nas, ipak, za svaki slučaj važno je znati o kakvom se organizmu radi, pa pripazite", poručio je.

Portugalska lađica (Physalia physalis) često se pogrešno smatra meduzom, no riječ je o sifonoforu – kolonijalnom žarnjaku koji živi na samoj površini mora. Prepoznatljiva je po plavkastom ili ljubičastom mjehuru koji pluta na površini, dok se ispod njega pružaju duge lovke opremljene žarnim stanicama.

Upravo te lovke predstavljaju opasnost za ljude. Dodir može izazvati izrazito bolan ubod, snažno pečenje, oticanje i dugotrajnu iritaciju kože. Kod osjetljivijih osoba, djece ili u slučaju većeg kontakta mogu se javiti i ozbiljniji simptomi poput mučnine, vrtoglavice, grčeva, otežanog disanja, stezanja u prsima te jačih alergijskih reakcija.

Stručnjaci zato savjetuju jednostavno pravilo – ne dirati portugalsku lađicu, čak ni ako izgleda uginulo ili nasukano na obalu jer njezine žarne stanice mogu ostati aktivne.

Ako primijetite ovaj organizam u moru ili na plaži, preporučuje se fotografirati ga i obavijestiti nadležne službe ili stručnjake kako bi se pratio njegov eventualni ulazak u Jadran.