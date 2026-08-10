Alarm za hrvatski turizam? U lipnju veliki pad stranih gostiju, pogledajte tko sada puni naše apartmane

U Hrvatskoj je u lipnju 2026. ostvareno 3 milijuna dolazaka i 13,5 milijuna noćenja turista, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine pad od 6,6 posto u dolascima i 6,1 posto u noćenjima. Istodobno, domaći turisti bilježe značajan rast – njihov broj dolazaka povećan je za 11,8 posto, a noćenja za 11,7 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, domaći turisti u lipnju su ostvarili 387 tisuća dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, dok su strani gosti ostvarili 2,6 milijuna dolazaka i 12,3 milijuna noćenja.

Za razliku od domaćih turista, kod stranih je zabilježen pad – njihovih je dolazaka bilo 8,9 posto manje, a noćenja 7,5 posto manje nego u lipnju prošle godine.

Strani turisti i dalje čine veliku većinu ukupnog turističkog prometa, s 91,1 posto ostvarenih noćenja, dok na domaće goste otpada 8,9 posto.

Nijemci i dalje prvi, ali njihov broj značajno pao

Najviše noćenja među stranim turistima ostvarili su gosti iz Njemačke – čak 2,7 milijuna, odnosno 22,1 posto svih noćenja stranih turista. Međutim, riječ je o velikom padu od 28,1 posto u odnosu na lipanj 2025.

Njemački su turisti najviše noćili u Istarskoj županiji, gdje su ostvarili 1,4 milijuna noćenja. Slijede Primorsko-goranska županija s 523 tisuće, Splitsko-dalmatinska s 252 tisuće te Zadarska županija s 237 tisuća noćenja.

Nakon Nijemaca, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Ujedinjene Kraljevine i Italije.

Pozitivno je što je iz većine tih zemalja zabilježen rast. Noćenja turista iz Italije porasla su 5 posto, Slovenije 3,9 posto, Poljske 3,2 posto, Češke 2,4 posto, a Ujedinjene Kraljevine 1,2 posto. S druge strane, austrijskih je turista bilo 6 posto manje.

Istra i dalje najposjećenija, Splitsko-dalmatinska druga

Istarska županija i u lipnju je zadržala prvo mjesto po broju ostvarenih noćenja. Ostvareno je 4,3 milijuna noćenja, odnosno 31,9 posto svih noćenja u Hrvatskoj.

No, unatoč vodećoj poziciji, Istra je zabilježila pad od 10 posto u odnosu na lipanj 2025. Posebno je izražen pad kod stranih turista, koji su ostvarili 4,1 milijun noćenja, 11,1 posto manje nego godinu ranije. Istodobno su domaći gosti u Istri ostvarili 219 tisuća noćenja, što predstavlja rast od 15,9 posto.

Na drugom mjestu nalazi se Splitsko-dalmatinska županija, s 2,7 milijuna noćenja i udjelom od 20 posto u ukupnom turističkom prometu Hrvatske. U odnosu na prošlogodišnji lipanj, broj noćenja u toj je županiji manji za 1,7 posto.

Slijedi Primorsko-goranska županija s 2,2 milijuna noćenja, odnosno 16,4 posto ukupnih noćenja, uz pad od 7,5 posto.

Strani gosti najviše birali Rovinj, Dubrovnik i Poreč

Među destinacijama najviše noćenja stranih turista ostvario je Rovinj – 675 tisuća. Slijede Dubrovnik s 593 tisuće, Poreč s 481 tisućom, Split s 413 tisuća, Medulin s 360 tisuća te Funtana s 333 tisuće noćenja.

Rovinj je pritom zabilježio pad od 4,3 posto u odnosu na lipanj prošle godine.

Kod domaćih turista najpopularnija je bila Crikvenica s 53 tisuće noćenja. Slijede Zagreb s 44 tisuće, Mali Lošinj s 43 tisuće, Šibenik s 36 tisuća, Umag s 35 tisuća i Poreč s 33 tisuće noćenja.

Najviše noćenja u apartmanima, sobama i sličnom smještaju

Najveći dio turističkih noćenja ostvaren je u skupini „Odmarališta i slični objekti za kraći odmor“, koja je ostvarila 47,1 posto svih noćenja.

U toj je skupini ostvareno 1,4 milijuna dolazaka i 6,3 milijuna noćenja, što je pad od 6,4 posto u dolascima i 5,6 posto u noćenjima.

Hoteli i sličan smještaj ostvarili su 3,7 milijuna noćenja, odnosno 27,8 posto ukupnih noćenja, dok su kampovi ostvarili 3,4 milijuna noćenja, odnosno 25,1 posto.

Prvih šest mjeseci ipak u blagom plusu

Unatoč slabijem lipnju, ukupna slika prvih šest mjeseci 2026. godine nešto je pozitivnija.

U prvoj polovici godine ostvareno je 7,3 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 0,5 posto i u dolascima i u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Domaći turisti pritom nastavljaju snažan rast. U prvih šest mjeseci ostvarili su 1,5 milijuna dolazaka, što je 8,2 posto više, te 3,5 milijuna noćenja, odnosno 7,7 posto više nego u istom razdoblju 2025.

Kod stranih turista trend je suprotan. Ostvarili su 5,8 milijuna dolazaka, 1,2 posto manje, te 22,5 milijuna noćenja, što je pad od 0,6 posto.

Podaci tako pokazuju zanimljiv trend: dok domaće turističko tržište nastavlja rasti, lipanj je donio osjetan pad dolazaka i noćenja stranih gostiju, osobito s velikog njemačkog tržišta. Hoće li se taj trend nastaviti i tijekom glavnog dijela ljetne sezone, bit će jasnije nakon objave podataka za srpanj.