Alarm u špici ljeta? Splitska zračna luka bilježi pad broja putnika

Unatoč vrhuncu turističke sezone, Zračna luka Split u srpnju je zabilježila pad broja putnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kroz putnički terminal tijekom srpnja prošlo je ukupno 770.152 putnika, gotovo 17 tisuća manje nego u srpnju 2025., kada ih je evidentirano 786.945.

Riječ je o prvom osjetnijem padu nakon nekoliko godina kontinuiranog rasta prometa koji je uslijedio nakon pandemije koronavirusa. Ovogodišnji rezultat neznatno je slabiji i u usporedbi sa srpnjem 2024. godine.

Iako je broj operacija ostao na visokoj razini, manji broj putnika upućuje na slabiju popunjenost zrakoplova u dolasku i odlasku. Istodobno se sve češće otvara pitanje doseže li splitska zračna luka granice organskog rasta s obzirom na postojeća infrastrukturna ograničenja.

Unatoč tome, u posljednjim danima srpnja Zračna luka Split dočekala je svog drugog milijuntog putnika u ovoj godini. U prvih sedam mjeseci kroz terminal prošlo je ukupno 2.099.324 putnika.

Kumulativni rezultat za razdoblje od siječnja do kraja srpnja također je nešto slabiji nego prošle godine, no razlika iznosi tek oko osam tisuća putnika.

Do kraja godine splitska zračna luka još uvijek ima priliku nadoknaditi zaostatak i postaviti novi godišnji rekord, no ovogodišnji rezultati pokazuju da rast više nije jednako snažan kao prethodnih sezona.