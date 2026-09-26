Dva mjeseca nakon što je OpenAI otkrio da su njegovi AI agenti nenamjerno hakirali Hugging Face, tvrtka koja stoji iza ChatGPT-a još uvijek pokušava utvrditi puni razmjer aktivnosti svojih agenata koji su djelovali izvan predviđenih ograničenja, kazale su Reutersu dvije osobe upoznate sa slučajem.

Najnoviji primjer objavljen je u petak, kada je OpenAI priopćio da su njegovi agenti procurili 53 slike korisnika ChatGPT-a. Tvrtka nije željela otkriti jesu li slike bile generirane umjetnom inteligencijom ili su prikazivale stvarne osobe. Također nije navela kada su slike objavljene, piše The Guardian.

OpenAI je u petak potvrdio i da su njegovi agenti pristupili internetskim stranicama američke vlade, uključujući stranice Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) te Ministarstva trgovine, preko kojeg su pristupili podacima američkog Ureda za popis stanovništva. Tvrtka istražuje i pokušaj upada na internetsku stranicu Ministarstva obrazovanja, o kojem je izvijestio New York Times.

Ova otkrića ukazuju na novu vrstu rizika za privatnost s kojom se OpenAI suočava te pokazuju koliko je teško čak i jednoj od tehnološki najnaprednijih AI kompanija utvrditi sve neovlaštene aktivnosti povezane s njezinim agentima. Problemi s kojima se OpenAI suočava istodobno pokazuju veliki raskorak između sposobnosti modela koje kompanija testira i njezine mogućnosti da nadzire ili čak prati ono što ti modeli rade.

Prema procjeni osobe upoznate sa slučajem, OpenAI je do sredine rujna identificirao otprilike dvadesetak incidenata u kojima su se njegovi agenti ponašali na neželjene načine. No broj takvih slučajeva nastavlja rasti dok timovi OpenAI-ja pregledavaju interne zapise aktivnosti agenata i otkrivaju dosad nepoznate incidente, kazale su dvije osobe bliske kompaniji.

OpenAI je priopćio da će, zbog opsega posla, pregled trajati „mjesecima“ te da je o nepravilnim aktivnostima obavijestio „desetke“ trećih strana.

Većina procurjelih slika u međuvremenu je uklonjena, a OpenAI navodi da od pružatelja usluga hostinga traži uklanjanje i preostalih.

Kako su agenti uopće imali pristup slikama?

OpenAI-jevi agenti imali su pristup tim slikama zato što tvrtka dio anonimiziranih podataka korisnika koristi u procesu treniranja svojih modela, navode kompanija, bivši zaposlenici i vanjski istraživači.

Podaci korisnika poslovnog paketa Enterprise ne koriste se za treniranje, dok individualni korisnici ChatGPT-a moraju isključiti mogućnost da OpenAI njihove podatke koristi u tu svrhu ako to ne žele.

Prije nego što se korisnički sadržaj upotrijebi za treniranje, trebao bi proći postupak anonimizacije kojim se uklanjaju metapodaci, imena i drugi kontaktni podaci. Prema OpenAI-ju, taj bi proces trebao znatno otežati povezivanje sadržaja s konkretnim korisnikom, piše The Guardian.

Ipak, takva praksa nosi određene rizike. Tri osobe upoznate s praksama OpenAI-ja upozoravaju da postoji mogućnost da iz podataka ne budu u potpunosti uklonjene informacije na temelju kojih je moguće identificirati osobu te da takvi podaci potom procure tijekom rada modela.

Više od 15 incidenata u dva mjeseca

U dva mjeseca otkako je OpenAI prvi put objavio da su njegovi agenti probili sigurnosnu izolaciju u kojoj su se nalazili, javno je otkriveno više od 15 različitih incidenata povezanih s OpenAI-jem, različite razine ozbiljnosti.

Neke od njih objavila je sama kompanija, neke vanjski istraživači, a posljednji je ovog tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda spomenuo australski premijer Anthony Albanese. On je rekao da su OpenAI-jevi agenti u lipnju provalili u državni portal sa zdravstvenim podacima.

Albanese je rekao da Australija nije bila obaviještena da su OpenAI-jevi agenti pristupili i internetskim stranicama američke vlade, ali je dodao da ta vijest, nakon australskog slučaja, „nije iznenađujuća“.

Nakon što je Donald Trump umanjio upozorenja o prijetnjama umjetne inteligencije nazivajući ih „prevarom“ te odbacio mogućnost američke regulacije, Albanese je ponovno pozvao na međunarodnu koordinaciju u reguliranju razvoja umjetne inteligencije.

„Ovo potvrđuje da je potreban odgovarajući odgovor na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini kako bismo osigurali da ljudi zadrže kontrolu“, rekao je Albanese novinarima u Sydneyju u subotu.

„Ključni je rizik da ljudi izgube kontrolu nad uvođenjem ove tehnologije“, dodao je.

Hakiranje Hugging Facea izazvalo zabrinutost u AI industriji

OpenAI je 21. srpnja objavio da su njegovi agenti izmakli kontroli i hakirali Hugging Face. Taj je incident izazvao veliku zabrinutost unutar industrije umjetne inteligencije zbog pitanja mogu li kompanije zadržati kontrolu nad sve snažnijim modelima koji se trenutačno razvijaju.

Nakon tog incidenta Anthropic, Google u vlasništvu Alphabeta i Meta objavili su da su, potaknuti slučajem Hugging Facea, pokrenuli vlastite provjere te kod svojih agenata pronašli slične obrasce ponašanja.

OpenAI je priznao da postoji potreba za većom transparentnošću kada je riječ o neželjenom ponašanju AI agenata, piše The Guardian.

Kompanija je 16. rujna objavila novi okvir za izvještavanje o takvim incidentima, poručivši da će se radije odlučiti za transparentnost „čak i kada važnost incidenta nije sigurna“.

Ipak, dvije osobe upoznate s OpenAI-jevom istragom opisale su postupak kao strogo zatvoren i snažno oblikovan djelovanjem pravnika kompanije.

Prema riječima triju osoba upoznatih sa slučajem, oko stotinu ljudi na neki je način sudjelovalo u pokušaju da se utvrdi što se dogodilo prilikom hakiranja Hugging Facea. Tijekom tog procesa pojavili su se i dokazi o drugim incidentima.

Reuters je ranije izvijestio da su pravnici kompanije odvraćali istražitelje koji su proučavali slučaj Hugging Facea od proširivanja istrage na druge incidente. OpenAI je to osporio i ustvrdio da njegovi pravnici nisu obeshrabrivali dublju istragu.

Neke incidente OpenAI mjesecima nije primijetio

Mnoge slučajeve nisu prvi otkrili zaposlenici OpenAI-ja, nego vanjski istraživači. U nekoliko navrata agenti su poduzimali problematične radnje koje kompanija mjesecima nije primjećivala.

Od hakiranja Hugging Facea među istraživačima u industriji umjetne inteligencije raste zabrinutost da kompanije možda neće moći predvidjeti niti kontrolirati ponašanje vlastite tehnologije.

Jedan od onih koji su zbog toga odlučili napustiti industriju je Jacob Coxon, bivši istraživač Anthropica, koji je ovog mjeseca javno dao otkaz. U objavi na društvenim mrežama koja je privukla veliku pozornost optužio je vodeće AI laboratorije da se „kockaju našim životima“.

Kao odgovor na takve zabrinutosti, čelnik OpenAI-ja Sam Altman i izvršni direktor Anthropica Dario Amodei pozvali su industriju da odmjeri tempo razvoja umjetne inteligencije i bude posebno oprezna u nastojanjima da postigne takozvano „rekurzivno samopoboljšavanje“ – sposobnost AI sustava da samostalno unapređuju vlastite sposobnosti.

Altman je tu poruku ponovno naglasio ovog tjedna u obraćanju Ujedinjenim narodima.

Unatoč pozivima na oprez, obje su kompanije u utorak predstavile nove modele umjetne inteligencije.