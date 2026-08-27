Alarm u Kaštel Gomilici: Čitateljica upozorava da se rampa ne spušta, tvrdi da je malo nedostajalo do sudara s vlakom

Novi problem u Kaštelima nakon jučerašnjeg velikog nestanka električne energije. Čitateljica Dalmacije Danas upozorila nas je da se na željezničkom prijelazu u Kaštel Gomilici rampa ne spušta te pozvala vozače na maksimalan oprez. Kako nam je otkrila čitateljica, problem se pojavio nakon jučerašnjeg nestanka struje, a situacija bi mogla biti vrlo opasna za vozače koji nailaze na pružni prijelaz.

"Dragi prijatelji, u Kaštel Gomilici se na prijelazu pruge ne spušta rampa zbog kvara koji je nastao jučer nakon nestanka struje. Molim vas, budite oprezni i pažljivo vozite da ne bi došlo do sudara s vlakom, koji se umalo dogodio maloprije. Podijelite dalje", poručila je čitateljica Dalmacije Danas.

Prema njezinim riječima, malo je nedostajalo da dođe do sudara s vlakom. Zasad nije službeno potvrđeno zbog čega rampa ne funkcionira niti je li kvar izravno povezan s jučerašnjim prekidom opskrbe električnom energijom.

Jučer tri kaštelanska naselja ostala bez struje

Podsjetimo, Dalmacija Danas jučer je izvijestila o velikom nestanku električne energije na području Kaštela. Bez struje su ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac. Prve informacije s terena govorile su o požaru na području iznad trgovačkog centra Stop Shop i problemima s trafostanicom.

Kasnije su iz HEP-a za Dalmaciju Danas otkrili stvarni uzrok prekida. Kako su nam tada kazali, došlo je do kvara na oba dovodna 35-kilovoltna kabela zbog neopreznog rukovanja građevinskim strojem. Kabeli su tijekom večeri popravljeni, nakon čega je krenula normalizacija opskrbe električnom energijom.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez

Nakon upozorenja koje nam je jutros poslala čitateljica, vozačima koji prolaze preko željezničkog prijelaza u Kaštel Gomilici savjetuje se poseban oprez te da se prije prelaska pruge uvjere da vlak ne nailazi, neovisno o položaju rampe.

Dalmacija Danas poslala je upit Hrvatskim željeznicama kako bismo provjerili što je uzrok kvara na rampi i kada se očekuje njegovo otklanjanje. Odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.