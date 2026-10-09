Alarm u hrvatskoj reprezentaciji: Čak 14 primljenih golova, samo je jedna momčad lošija

Hrvatska nogometna reprezentacija prolazi kroz iznimno teško razdoblje u Ligi nacija. U samo četiri utakmice Vatreni su primili čak 14 pogodaka, a porazna statistika otkriva da je u dosadašnjem dijelu natjecanja lošiju obranu imao jedino San Marino.

Četiri odigrane utakmice, jedna pobjeda, tri poraza i čak 14 primljenih pogodaka. To je učinak hrvatske nogometne reprezentacije u aktualnom ciklusu Lige nacija, koji je otvorio brojna pitanja o obrambenoj stabilnosti Vatrenih.

Hrvatska je natjecanje započela pobjedom protiv Češke rezultatom 2:1, no nakon toga uslijedio je niz neuspjeha koji je ozbiljno narušio ukupnu gol-razliku.

Težak poraz od Engleske obilježio nastup Hrvatske

Nakon uspješnog otvaranja protiv Češke, hrvatski nogometaši izgubili su od Španjolske rezultatom 4:1.

Još teži udarac stigao je u susretu s Engleskom, koja je Vatrenima zabila čak sedam pogodaka, dok Hrvatska nije uspjela postići nijedan.

Posljednja utakmica protiv Španjolske, odigrana u Splitu, donijela je nešto bolji nastup, ali ne i pozitivan rezultat. Španjolci su slavili s 2:1 i Hrvatskoj nanijeli treći uzastopni poraz.

Tako su Vatreni u četiri nastupa postigli četiri pogotka, a primili čak 14, uz gol-razliku minus deset.

Samo je San Marino lošiji

Posebno zabrinjava podatak da je među reprezentacijama koje sudjeluju u Ligi nacija samo San Marino primio više pogodaka od Hrvatske.

Vratar Vatrenih Dominik Livaković ukupno je 14 puta morao vaditi loptu iz svoje mreže, dok je vratar San Marina Edoardo Colombo primio 16 pogodaka.

San Marino, koji je izborio povijesni napredak iz najnižeg ranga Lige nacija u ligu C, također je imao iznimno težak početak natjecanja.

U četiri utakmice upisao je četiri poraza. Finska ga je svladala sa 7:0, Albanija s 3:0, Bjelorusija s 4:0, dok je u drugom susretu protiv Albanije izgubio s 2:1.

Samo jedan postignuti pogodak i čak 16 primljenih ostavili su San Marino na posljednjem mjestu skupine C1.

Obrana Hrvatske pod povećalom

Iako je Hrvatska igrala protiv znatno kvalitetnijih suparnika nego San Marino, podatak o 14 primljenih pogodaka u četiri utakmice teško je zanemariti.

Posebno se ističe sedam primljenih golova protiv Engleske, što čini polovicu ukupnog broja pogodaka koje su Vatreni primili u ovom ciklusu.

Prosjek od 3,5 primljenih golova po utakmici pokazuje koliko je hrvatska obrana bila ranjiva u dosadašnjim susretima.

Nakon samo četiri kola jasno je da će Vatreni morati pronaći način za stabilizaciju obrambene igre žele li popraviti dojam i rezultate u nastavku natjecanja.