Alarm u Europi: Zarazilo se više od 300 ljudi, proizvodi završili u velikim trgovačkim lancima

Velika epidemija salmonele povezana s konzumacijom jaja zabilježena je u Belgiji. Prema podacima belgijske Savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca (FASFC), najmanje 306 osoba zaraženo je salmonelom nakon konzumacije jaja, piše Euronews. Slučajevi zaraze povezani su s jajima proizvedenima u tvrtki Laerco, smještenoj u Geelu na sjeveru Belgije. Salmonela je prvi put otkrivena u tom pogonu krajem travnja, nakon čega je u svibnju provedeno veliko povlačenje svih jaja s te lokacije.

Bakterija pronađena i u drugom peradarniku

U početku se vjerovalo da je kontaminacija ograničena na samo jedan od četiri peradarnika tvrtke, no broj novozaraženih nije se smanjivao očekivanom brzinom.

Naknadne laboratorijske analize pokazale su prisutnost salmonele i u drugom peradarniku, nakon čega je FASFC odlučio zaustaviti rad farme i pokrenuti novo povlačenje potencijalno kontaminiranih jaja. Posebnu pozornost izaziva činjenica da su sporna jaja distribuirana kroz nekoliko velikih trgovačkih lanaca, među kojima Euronews navodi Colruyt, Delhaize, Aldi i Carrefour. Mjere predostrožnosti nisu ostale ograničene samo na Belgiju. Povlačenje proizvoda prošireno je i na Luksemburg, dok su belgijske vlasti obavijestile i druge europske države koje su potencijalno mogle zaprimiti sporna jaja. Među upozorenim državama su Nizozemska, Francuska, Italija i Portugal. Euronews u objavljenim informacijama ne navodi Hrvatsku među državama koje su obaviještene da su možda zaprimile jaja s te farme.

Koji su simptomi salmonele?

Salmonela je skupina bakterija koje mogu izazvati salmonelozu, odnosno bolest probavnog sustava. Među najčešćim simptomima su proljev, povišena temperatura i grčevi odnosno bolovi u trbuhu. Kod težih slučajeva mogu se pojaviti visoka temperatura i izraženiji bolovi, a u pojedinim slučajevima infekcija može imati i smrtni ishod. Bakterije salmonele mogu se prenijeti na prehrambene proizvode poput jaja tijekom uzgoja životinja ili procesa proizvodnje i prerade hrane.