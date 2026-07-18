ALARM NA MARJANU Splićani se kupaju u fekalijama? "Vidljiv je betonirani iskop, sve je prijavljeno institucijama"

Društvo Marjan objavilo je da je zaprimilo prijavu o mogućem ispuštanju fekalija u more južno od kuće Tresić Pavičić (Ježinac), na istoj lokaciji na kojoj su slični prizori zabilježeni još 2013. godine.

Na šetnici je, navode, vidljiv betonirani iskop koji vodi prema mjestu na kojem se u moru pojavila smeđa mrlja, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Ispuštanje fekalija u more ispod kuće Tresić Pavičić"

"Nakon što smo vjerovali da su prizori iz 2013. stvar prošlosti, nedavno smo dobili prijavu ispuštanja fekalija na istoj lokaciji južno od kuće Tresić Pavičić.

Na parternom dijelu šetnice vidljiv je betonirani iskop širine cca 50 cm koji vodi ispod šetnice točno do mjesta na kojem se pojavila smeđa mrlja u moru.

Naravno, sve je prijavljeno nadležnim institucijama i sad ćemo pratiti što će se dalje događati.

Napominjemo da je na području vrta kuće Tresić Pavičić već evidentirana bespravna gradnja za koju je doneseno, ali ne i izvršeno, rješenje o uklanjanju, ali prema dostupnim informacijama na prostoru vrta postoji još izgrađenih objekata.

Pitamo se je li i ovo jedan od "marjanskih težaka" koji se samo želi baviti poljoprivredom?", poručili su iz Društva Marjan.