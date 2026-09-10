Alarm na Hvaru: U dvije susjedne uvale pronašao najmanje četiri ribe lav, ima otrovni ubod

Nakon sve češćih vijesti o ribi lav s dubrovačkog područja i Visa, stiže nam nova, vrlo zanimljiva, ali za jadranski ekosustav nimalo dobra priča – ovoga puta s Hvara.

Čitatelj Dalmacije Danas tijekom nekoliko ronjenja na području Malog i Velog Zaraća uočio je najmanje četiri jedinke ribe lav, odnosno vatrenjače (Pterois miles), jedne od najproblematičnijih invazivnih vrsta koje se posljednjih godina ubrzano šire Jadranom.

Tri primjerka uspio je uloviti podvodnom puškom, a sada će ih predati na znanstvenu analizu.

Prvu je pronašao slučajno, a onda se vratio i pronašao još jednu

Sve je, kaže nam, počelo slučajno.

– Jedan primjerak slučajno sam otkrio i ulovio podvodnom puškom kod uvale Malo Zaraće, na dubini od oko deset metara. Sumnjao sam da je u blizini još jedna pa sam se 5. rujna vratio. Pronašao sam je i ulovio na nekih osam metara dubine – ispričao nam je.

Tu priča nije završila.

Dan poslije odlučio je pregledati i područje obližnjeg Velog Zaraća. Tamo je naišao na još dvije ribe lav.

– Pronašao sam još jedan par. Jednu sam pogodio, ali mi je ispala s ostiju. Sutradan, 7. rujna, ponovno sam se vratio i pronašao jednu koju sam tada ulovio harpunom. Druge više nije bilo. Moguće je da nije preživjela ranu, ali to ću provjeriti kada prođe jugo – kaže naš čitatelj.

I ta se jedinka nalazila vrlo plitko, na dubini od oko devet metara.

Njegova opažanja dobro se uklapaju u ono što su znanstvenici već utvrdili za hrvatski Jadran. U velikom istraživanju Instituta za oceanografiju i ribarstvo zabilježena su 122 potvrđena opažanja vatrenjače između lipnja 2024. i siječnja 2025., a čak 72,7 posto jedinki pronađeno je unutar prvih 15 metara dubine. Najviše nalaza bilo je oko Lastova i Visa, dok je Dubrovnik prednjačio među područjima uz kopnenu obalu.

Primjerci s Hvara odlaze u laboratorij

Posebno je zanimljivo što ulovljene ribe neće završiti samo kao još jedan podatak o pojavi invazivne vrste.

Naš čitatelj povezao se s istraživačima koji na Hvaru već rade na projektu praćenja invazivnih vrsta. Primjerke namjerava poslati u laboratorij u Starom Gradu, gdje će biti uključeni u daljnje analize.

U projektu sudjeluju Pharos International Institute sa Hvara i Boz Life Science Research and Teaching Institute iz San Diega, a među voditeljima istraživanja je dr. Goran Božinović, stručnjak za genomiku, razvojnu i evolucijsku biologiju.

Projekt uključuje mapiranje nalaza, katalogizaciju primjeraka te genotipizaciju i filogenetske analize pet prioritetnih invazivnih vrsta, među kojima je i riba lav. Cilj je, među ostalim, bolje razumjeti genetsku raznolikost pronađenih jedinki i njihove populacijske veze.

Upravo zato nalazi građana mogu biti iznimno vrijedni. Lokacija, dubina, datum pronalaska i sačuvani primjerak znanstvenicima daju puno više informacija od same fotografije.

Od jednog primjerka kod Visa do invazije u samo nekoliko godina

Koliko se situacija brzo mijenja najbolje pokazuje kratka povijest vatrenjače u hrvatskom dijelu Jadrana.

Jedan od prvih dokumentiranih hrvatskih nalaza zabilježen je u kolovozu 2021. kod rta Stupišće nedaleko od Komiže na Visu. Riba je tada fotografirana na 15 metara dubine i taj je nalaz u tom trenutku predstavljao najsjevernije poznato opažanje vrste u Sredozemlju.

Samo nekoliko godina poslije više se ne govori o pojedinačnim zalutalim primjercima. Institut za oceanografiju i ribarstvo početkom ove godine upozorio je kako se Pterois miles posljednjih godina ubrzano širi Sredozemljem te da je nagla ekspanzija u Jadranu počela 2024. godine.

Ovog ljeta riba lav sve se češće viđa i uz dubrovačku obalu, a stručnjaci Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku upozoravali su da se hrani ribljom mlađi te da njezino širenje može ostaviti posljedice na domaći riblji fond.

Lijepa, ali vrlo nepoželjna gošća

Riba lav lako je prepoznatljiva po velikim lepezastim perajama, prugastom tijelu i dugim bodljama. Potječe iz Indo-Pacifika, a u novim područjima ponaša se kao vrlo uspješan oportunistički predator.

Ima visoku reproduktivnu sposobnost, širok spektar plijena i u područjima koja osvaja nema dovoljno prirodnih neprijatelja koji bi kontrolirali njezinu brojnost. Upravo zbog toga može snažno utjecati na lokalne zajednice riba.

Znanstvenici već preporučuju ciljano uklanjanje vatrenjače, posebno u ekološki vrijednim područjima, kao jednu od mjera kojima se može ublažiti njezin utjecaj.

Dobra vijest, barem gastronomski, jest da je meso ribe lav jestivo. Problem su njezine otrovne bodlje, zbog kojih s ulovljenom ribom treba postupati vrlo oprezno.

Ne dirajte je golim rukama

Vatrenjača nije riba koja će krenuti u napad na kupača, ali ubod njezinih bodlji može izazvati izrazito jaku bol, oticanje i druge ozbiljnije simptome.

Američka NOAA u slučaju uboda preporučuje što prije potražiti liječničku pomoć. Kao prva pomoć koristi se uranjanje ozlijeđenog dijela tijela u vruću, ali ne toliko vruću vodu da izazove opeklinu, jer je otrov proteinske prirode i osjetljiv na toplinu.

Zato riba lav možda izgleda spektakularno i gotovo egzotično privlačno, ali njezino sve češće pojavljivanje uz dalmatinske otoke nije dobra vijest.

A nalaz najmanje četiri jedinke u samo dvije susjedne hvarske uvale još je jedan pokazatelj da se vrsta koju smo prije samo nekoliko godina u Jadranu smatrali rijetkom pojavom – očito sve ozbiljnije udomaćuje.