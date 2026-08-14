Alarm na Dugom otoku: Buknuo veliki požar na vrhu brda

Na Dugom otoku izbio je novi požar, a prema prvim informacijama vatra se širi na području pri vrhu brda.

Informaciju je za 24sata potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je najavio upućivanje vatrogasnih snaga na požarište.

„Na Dugom otoku je na vrhu brda počeo požar. Razvija se veliki požar. Šaljemo ljude tamo“, kratko je kazao Tucaković.

Za sada nema informacija o veličini zahvaćenog područja niti o tome jesu li ugroženi objekti i stanovništvo.

Vatrogasne snage upućuju se prema požarištu, a više detalja očekuje se nakon procjene situacije na terenu.