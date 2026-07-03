ALARM IZ SPLITSKE BOLNICE Ljeto puni plaže, ali prazni zalihe krvi: Zalihe određenih krvnih grupa pale su na zabrinjavajuću razinu

Ljeto je tu, sunce, more i odmor se spremaju! Ali potrebe za krvlju ne odlaze na godišnji. Darivanje krvi uvijek je važno jer svaka doza može spasiti nečiji život. Odvoji malo vremena i učini veliko djelo.

Tijekom ljeta potreba za krvlju može naglo porasti osobito zbog hitnih medicinskih stanja i povećanog broja nesreća. Upravo zato ovo razdoblje predstavlja poseban izazov za transfuzijsku službu. Kontaktirali smo KBC Split kako bismo saznali stanje zaliha krvi.

Kako ističu zalihe krvi trenutačno su na zadovoljavajućoj razini, no riječ je o vrlo promjenjivoj situaciji koja ovisi o svakodnevnoj potrošnji. U vrijeme objave ovoga članka situacija s krvnim grupama AB - i AB + u Regionalnom transfuzijskom centru KBC-a Split nije dobra, zalihe su ispod razine premale zalihe.

Zdravstveni djelatnici stoga (govoreći općenito a ne se pozivajući samo na splitsku bolnicu) apeliraju na sve dobrovoljne darivatelje, ali i one koji to žele postati, da ne zaborave na bolesnike kojima su krvni pripravci nužni za liječenje.

Kontinuitet darivanja tijekom ljetnih mjeseci od presudne je važnosti, kao i redovito podsjećanje javnosti na stalnu potrebu za krvlju.

"Optimalne količine su između vrijednosti označene kao PREMALE i PREVELIKE zalihe.

Ukoliko su zalihe Vaše krvne grupe ispod razine PREMALE ZALIHE, molimo Vas da darujete krv.

Ukoliko su zalihe Vaše krvne grupe iznad razine PREVELIKE ZALIHE, molimo Vas privremeno odgodite darivanje dok se zalihe Vaše krvne grupe ne smanje", pojašnjavaju iz Regionalnog transfutijskog centra KBC Split.

U Republici Hrvatskoj tijekom jedne godine prikupi se oko 190 000 doza krvi. U jednom danu HZTM prikupi u prosjeku od 350 do 450 doza pune krvi, što zadovoljava potrebe za liječnje bolesnika s područja koja opskrbljujemo krvnim pripravcima. U Republici Hrvatskoj 84% darivatelja su muškarci, a 16% žene.

Ljetno razdoblje je izazovno za transfuzijsku službu

"U ovom trenutku stanje zaliha možemo ocijeniti optimalnim, no riječ je o vrlo promjenjivom parametru koji ovisi o aktualnoj potrošnji krvi. Potrošnja može naglo porasti zbog hitnih stanja bolesnika, kao i zbog nesreća koje su češće u ovom razdoblju godine.

Ljetno razdoblje posebno je izazovno za transfuzijsku službu, stoga apeliramo na dobrovoljne darivatelje krvi svih krvnih grupa, kao i na one koji to žele postati, da ne zaborave na bolesnike kojima su krvni pripravci nužni za liječenje.

Prema našem iskustvu, osobito je važno osigurati kontinuitet darivanja krvi tijekom ljeta te redovito podsjećati javnost na stalnu potrebu naših bolesnika za krvnim pripravcima", ističu iz splitske transfuzijske službe.

Svi zainteresirani u svakom trenutku mogu pratiti stanje zaliha krvnih pripravaka po krvnim grupama na internetskoj stranici KBC-a Split, na ovom linku OVDJE.

Krv je nezamjenjiv lijek. Jedini izvor tog lijeka je čovjek, darivatelj krvi

Krv se može darivati svaki radni dan u KBC Split, Zavod za transfuzijsku medicinu, Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi, Spinčićeva 1 (Firule)

Radno vrijeme ambulante:

Ponedjeljak, utorak i petak: od 07:30 do 15:00 sati

Srijeda i četvrtak: od 7:30 do 19 sati

Kontakt: 021/ 556-191

021/556-479

Darivatelji imaju pravo na parkingu trajanju od sat vremena na lokaciji Spinčićeva 2, Split (LAZARICA) preko puta glavnog ulaza KBC-a Split. Davatelji će nakon darivanja krvi dobiti voucher, kojim će pravdati vrijeme parkiranja.

Krv se može darivati svakodnevno na organiziranim akcijama darivanja u Splitsko- dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Raspored akcija nalazi se na stranicama Crvenog križa.

Kriterij za darivanje krvi

Krv može darivati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja. Kriteriji za darivanje krvi su:

· Dob: od 18 do 65 godina (do 60 godina ako osoba daruje krv prvi put. Redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv 1-2 puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine)

· Tjelesna težina: iznad 55 kg

· Tjelesna temperatura: do 37°C.

· Krvni tlak: sistolički od 100 do 180 mm Hg, dijastolički od 60 do 110 mm Hg.

· Puls: od 50 do 100 otkucaja u minuti.

· Hemoglobin: muškarci 135 g/L, žene 125 g/L

· Muškarci mogu darivati punu krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.

Privremeno odbijanje darivatelja:

Privremeno se za darivanje odbijaju osobe koje imaju:

· lakšu akutnu bolest (prehlada, crijevna viroza, infekcija liječena antibiotikom, privremeno uzimanje antihistaminika, kortikosteroida)

· žene za vrijeme menstruacije, trudnoće i dojenja.

· osobe koje su primile transfuziju, imale operativni zahvat, bile podvrgnute endoskopskom pregledu (artroskopija, kolonoskopija, gastroskopija,...) mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

· osobe koje su bile na akupunkturi, tetovirale se ili bile podvrgnute bušenju uha ili bilo kojeg drugog dijela tijela mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

· osobe koje su konzumirale alkoholna pića 8 sati prije darivanja

Trajno odbijanje darivatelja:

Trajno se odbijaju za darivanje krvi osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila, kroničnih bolesti dišnog, mokraćnog ili probavnog sustava, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti, kroničnih zaraznih bolesti, dijabetesa ovisnog o inzulinu, psihičkih ili neuroloških bolesti.

Neke osobe zbog svog socijalnog ponašanja pripadaju skupinama s povećanim rizikom za dobivanje krvlju prenosivih zaraznih bolesti i one ne smiju darivati krv:

· ovisnici o alkoholu ili drogama

· osobe koje često mijenjaju seksualne partnere

· osobe koje su uzimale drogu putem igle

· osobe koje su liječene zbog spolno prenosivih bolesti

Zašto darivati krv?

Krv nije moguće proizvesti, jedini izvor tog lijeka je čovjek – darivatelj krvi. Svakodnevno brojni bolesnici trebaju liječenje krvnim pripravcima, stoga, kako bi se osigurao dovoljan broj krvnih pripravaka, potrebno je uvijek imati dovoljan broj darivatelja. Darivati možete punu krv i/ili krvne sastojke na staničnom separatoru. Krvne sastojke možete darivati samo u HZTM-u, nakon što se više puta darivali punu krv.

Kako saznati koja ste krvna grupa?

Većina ljudi ne zna koje je krvne grupe. To nije jedna od onih pretraga na koje nas upućuju liječnici obiteljske medicine kada nas savlada viroza ili neki drugi zdravstveni problem koji značajno ne ugrožava naše zdravlje. Krvnu grupu saznamo tek kada trebamo ići na operativni zahvat ili smo hospitalizirani, odnosno žene u trudnoći. Ako želite znati koja ste krvna grupa, najjednostavniji i najbolji način je da DARUJETE KRV. Kroz mjesec dana na kućnu adresu dobijete Knjižicu darivatelja u kojoj piše: A, B, 0 ili AB i + odnosno -. Često ljudi pitaju koja je najbolja, odgovor je sve su najbolje i sve ih trebamo u dovoljnoj količini kako bi na zalihama bilo krvnih pripravaka za transfuzijsko liječenje bolesnika. Darujte krv i saznajte svoju krvnu grupu.

Postupak darivanja krvi

Darivanje krvi jednostavan je postupak, traje 8-12 minuta. Uobičajena doza uzete krvi je 450mL, čime se gubi manje od 10% ukupne količine krvi.

Iz jedne doze od 450mL krvi („puna krv“) dobije se 1 doza koncentrata eritrocita, 1 doza koncentrata trombocita i 1 doza plazme. Prije darivanja provjerava se količina željeza u krvi ( brzom metodom, iz kapljice krvi ubodom u jagodicu prsta). Zatim se pristupa liječničkom pregledu koji uključuje provjeru krvnog tlaka i rada srca. Svrha pregleda je zaštita zdravlja darivatelja i primatelja krvi.

Darivanje krvi nije štetno za zdravlje darivatelja, jer se uravnoteženom prehranom u potpunosti nadoknade sastavni dijelovi darovane krvi.

Preporuča se da osoba prije darivanja krvi uzme lagani obrok i bezalkoholni napitak. Važno je da hrana prije darivanja ne bude masna zbog kvalitete krvnih pripravaka.

Osim uobičajenog darivanja „pune krvi“ , darivatelj može darivati i trombocite putem staničnog separatora. Na taj način dobije se vrijedan krvni pripravak s većom koncentracijom trombocita. Takav krvni pripravak je izuzetno značajan za imunokompromitirane bolesnike i djecu.

Postupak darivanja trombocita traje duže od uobičajenog darivanja „pune krvi „ ( oko 90 minuta), a prethodno se prije darivanja u Zavodu uradi kompletna krvna slika kako bi se odredio broj trombocita u krvi. Darivatelji mogu darivati trombocite 12 puta godišnje.

Prava i pogodnosti koja imaju dobrovoljni darivatelji krvi

1. U Republici Hrvatskoj radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

2. Za dobrovoljne darivatelje krvi koji su osiguranici HZZO ( Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje), i to za muškarce koji su krv darovali više od 35 puta i žene koje su darovale krv više od 25 puta, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osuguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu: Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl. 14a. Stavak 1. točka 3 (NN 85/06, NN 150/08)

3. Pravo prednosti kod upisa na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage u KBC Split

4. Dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci s više od 40 darivanja i žene s više od 20 darivanja) prema Službenom glasniku grada Splita čl. 43./2013. imaju pravo na besplatnu pokaznu kartu.