Akumulirani gubitak Hajduka iznosi 33.5 milijuna eura

Na redovnoj skupštini dioničara Hajduka, koja je potrajala nepuna tri sata, raspravljalo se o ključnim temama za budućnost kluba: financijskom poslovanju, sportskim ciljevima te statusu suspendiranog Marka Livaje. Predsjednik kluba Bilić potvrdio je da je Livaja pod suspenzijom bez daljnjih odluka, dok je za prošlu, 2025. godinu, iskazana knjigovodstvena dobit od 6.53 milijuna eura, koja uključuje ranije potpisani transfer Luke Vuškovića i otpisani dug prema udruzi Naš Hajduk, prenosi Index.

Sportski ciljevi i upozorenje dioničara

Uprava je i za ovu sezonu kao glavni cilj postavila borbu za naslov prvaka i plasman u grupnu fazu europskog natjecanja. Međutim, dioničar Vedran Bukovac izrazio je sumnju u ostvarivost tih planova. "I ove godine vam je cilj prvo mjesto i grupna faza Europe, ali morat ćete revidirati ciljeve jer nisu ostvarivi", poručio je Bukovac, dodavši: "Kada se ciljevi ne ostvare, onda se daju ostavke, to vas moram podsjetiti."Što se tiče financija, Hajduk u tekućoj 2026. godini planira ostvariti plus od 1.78 milijuna eura. Da bi se to postiglo, planirana je realizacija izlaznih transfera u vrijednosti od 14.85 milijuna eura. Prema riječima člana uprave za financije Zlatka Žure, trećina tog iznosa već je osigurana. "Trećina je već ostvarena transferima Mlačića i Durdova", izjavio je Žuro.

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Rasprava o gubicima i sudbini ključnih igrača

Dioničar Vedran Bukovac upozorio je i na potencijalnu financijsku štetu za klub u slučaju odlazaka igrača bez odštete. "Ako mislite Livaju pustiti gratis, onda je to direktna šteta klubu. Ne može ni Krovinović otići 'mukte', to je šteta za Hajduk. Predsjedniče, vi ste prvi odgovorni, pa onda i Nadzorni odbor", naglasio je.

Bukovca je zanimalo i što će se dogoditi ako se planirani transferi ne ostvare, podsjetivši upravu da je akumulirani gubitak kluba dosegnuo 33.5 milijuna eura, što je blizu temeljnog kapitala od 35 milijuna eura.

"Jeste li svjesni da po Zakonu o trgovačkim društvima trebate napraviti dokapitalizaciju kluba kada akumulirani gubitak pređe 35 milijuna eura, jer dionica kluba sada vrijedi nula?" upitao je. Žuro je odgovorio da plan, u slučaju izostanka transfera, predviđa "osiguravanje likvidnih opcija".

Što je akumulirani gubitak?

U bilanci se akumulirani gubitak vodi kao negativna zadržana dobit - to je kumulativni zbroj svih godina u kojima je klub poslovao s gubitkom, umanjen za godine u kojima je bio u plusu. To nije “poseban” dug prema nekom vjerovniku, nego računovodstveni pokazatelj da su vlasnici/kapital kroz vrijeme “pojeli” dio svoje vrijednosti jer je klub trošio više nego što je zarađivao.

Naprimjer, ako klub tri godine zaredom radi gubitak od 5 milijuna, akumulirani gubitak će biti 15 milijuna, čak i ako je usput vraćao kredite ili mijenjao strukturu obveza - jer se gleda rezultat (prihodi - rashodi), ne kome točno duguje.