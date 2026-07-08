Ako živite na ovom području, napunite boce na vrijeme! Sutra ostajete bez vode na nekoliko sati

Potrošači na području Trogira, točnije cijelog područja Mastrinke, u četvrtak, 9. srpnja 2026., privremeno će ostati bez opskrbe vodom zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu.

Prekid isporuke vode predviđen je u vremenu od 8 do 13 sati, javlja VIK.

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Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija Split mole građane da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora. Također upozoravaju da se tijekom prekida ne koriste uređaji kojima je za rad potrebna voda iz javne vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovne uspostave opskrbe moguće je privremeno zamućenje vode dok se ne normaliziraju uvjeti u sustavu.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti kontakt službi Vodovoda i kanalizacije na brojeve telefona 545-900 ili 881-523 (vodoopskrbna mreža Trogir).

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi će biti odgođeni za prvi sljedeći meteorološki povoljan radni dan.