Ako volite craft pivo i dobru atmosferu, ovu subotu morate biti u Dugom Ratu!

Park Lučica u Dugom Ratu 11. srpnja 2026. godine postaje mjesto okupljanja ljubitelja vrhunskog craft piva, dobre glazbe i ljetne atmosfere uz more.

Na festivalu MORE & BEER posjetitelje očekuje bogaata ponuda domaćih craft piva, ukusna hrana i odličan glazbeni program koji će predvoditi Sila Nečista, Groovies i DJ Veko Liksonix.

Za gastro dio večeri pobrinut će se Food Corner Grego’s, a svi posjetitelji moći će uživati u raznovrsnoj ponudi piva domaćih craft pivovara.

Festival počinje u 19 sati, a ulaz je za sve posjetitelje besplatan.

Vidimo se u Parku Lučica u Dugom Ratu – uz more, zalazak sunca, dobro pivo i atmosferu koja se pamti! - poručili su organizatori.

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