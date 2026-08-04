Ako večeras idete u Šibenik, ovo morate pročitati: Policija izdala važno upozorenje prije Thompsonova koncerta

U utorak, 4. kolovoza 2026. godine s početkom u 21 sat na stadionu Šubićevac u Šibeniku održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona. Zbog iznimno velikog interesa javnosti, pozivamo sve posjetitelje i građane da se detaljno upoznaju s uputama, preporukama i posebnom regulacijom prometa.

Privremena regulacija prometa

Privremena regulacija prometa provodit će se ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolaska odnosno odlaska posjetitelja. Sve navedene prometnice bit će zatvorene za sva vozila, osim za vozila hitnih službi.

Zatvaranje ulica po danima i satima

Ulica Đure Đakovića bit će privremeno zatvorena tijekom dana i noći 3. i 4. kolovoza 2026. godine. Ulica će ostati zatvorena za promet vozila do završetka koncerta 5. kolovoza, odnosno do završetka razilaska posjetitelja.

Tijekom dana i noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje Ulice bana Josipa Jelačića i Ulice 113. šibenske brigade HV-a te, prema potrebi, Puta Gimnazije, Ulice Jerka Machieda, kao i dijela državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina.

Tijekom noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje nerazvrstane ceste od raskrižja s Ulicom 113. šibenske brigade HV-a do raskrižja s nerazvrstanom cestom kroz Dubravu, kao i nerazvrstane ceste kroz Dubravu do Industrijske zone Podi, kojom će prometovati autobusi s posjetiteljima.

Očekivane prometne gužve

Na sam dan održavanja, 4. kolovoza 2026. godine, očekuje se izrazito intenzivan promet vozila i pješaka na području grada Šibenika te na svim prilaznim pravcima preko državnih cesta D8, D33, D58, D27, D531 i D554, kao i na autocesti A1. S obzirom na vrhunac turističke sezone i očekivani velik broj posjetitelja, građanima i svim sudionicima u prometu preporučuje se dodatno vrijeme za putovanje.

Osigurana parkirališta za posjetitelje

Grad Šibenik je u suradnji s komunalnim gradskim poduzećima osigurao dodatne površine koje će organizator staviti u funkciju parkirališta za posjetitelje koncerta. To su parkiralište TEF, parkiralište Podi i parkiralište Mandalina, odnosno vojarna Bribirskih knezova.

Preporučeni pravci dolaska do parkirališta

Preporučeni dolazak do parkirališta TEF je za vozila koja dolaze iz smjera Zadra državnim cestama D8 i D27. Parkiralište Podi predviđeno je za vozila koja dolaze autocestom A1 iz smjera sjevera i juga. Parkiralište Mandalina namijenjeno je za vozila koja dolaze iz Splita državnom cestom D58.

Za vozila koja dolaze iz smjera Knina državnom cestom D33 predviđen je parkirališni prostor na širem području Općine Bilice uz županijsku cestu ŽC 6277, to jest raskrižje D33 i ŽC 6277 preko Tromilje i Gradine do Bilica. Također, za vozila koja dolaze na koncert iz smjera Splita autocestom A1 predlaže se koristiti izlaz Vrpolje, a potom državnom cestom D58 na parkirališni prostor u zoni Podi.

Pješačke rute od parkirališta do stadiona

Preporučeni pješački koridori od parkirališta TEF do stadiona su Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Prve primorske čete, Ulica 113. šibenske brigade HV-a i Ulica bana Josipa Jelačića.

Za posjetitelje s parkirališta Podi predviđen je iskrcaj iz autobusa u blizini Ulice 113. šibenske brigade HV-a, a pješačka ruta ide preko Ulice 113. šibenske brigade HV-a do Ulice bana Josipa Jelačića.

Od parkirališta Mandalina pješačka ruta vodi kroz Ulicu Velimira Škorpika, Ulicu Stjepana Radića, Ulicu Matije Gupca, Put Gimnazije i Ulicu bana Josipa Jelačića.

Upute za tranzitni promet i turiste

Vozači koji će tijekom 4. i 5. kolovoza biti u tranzitu kroz Šibenik upućuju se na korištenje alternativnih prometnih pravaca, prvenstveno autoceste A1. Za putovanja prema Žaboriću, Grebaštici, Primoštenu, Rogoznici i Trogiru preporučuje se korištenje čvora Prgomet umjesto čvorova Šibenik i Vrpolje.

Turistima koji borave na administrativnom području grada Šibenika preporučuje se korištenje javnog gradskog prijevoza za odlazak i povratak s plaža, budući da se očekuje vrlo velik priljev vozila iz svih smjerova prema gradu i mjestu održavanja koncerta.

Važnost pravovremenog formiranja prometnog koridora za hitne službe

U slučaju zastoja apeliramo na vozače da vozila odmah zaustave što bliže desnom rubu kolnika u slučaju potrebe formiranja koridora za vozila hitnih službi.

Pozivamo vozače na dodatan oprez i strpljene u prometu, gužve i zastoje očekujemo tijekom čitavoga dana posebno u vrijeme dolaska posjetitelja i odlaska s područja Grada Šibenika

Apeliramo na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila ako su konzumirali alkohol, pozivamo sve sudionike na poštivanje prometnih propisa i zakona jer policijski službenici će i nakon koncerta kontrolirati promet i nadzirati promet na svim prometnim pravcima, lokalnim cestama i čvorištima u cilju zaštite svih sudionika posebno pješaka.

Apeliramo na vozače da u slučaju većeg broja pješaka na kolnicima povećaju oprez i strpljenje i smanje brzinu posebno nakon završetka koncerta.

Preporuke za lokalno stanovništvo Šibenika

Građanima Šibenika i okolice preporučuje se da se pravovremeno informiraju koje ulice, kada i koliko dugo će biti zatvorene kako bi mogli planirati alternativne pravce. Potrebno je pratiti informacije žurnih službi o stanju na cestama te prilikom planiranja svakodnevnih aktivnosti uzeti u obzir mogućnost gužvi i zastoja. Podsjećamo da je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom koja se mora poštovati, pa apeliramo na građane da u slučaju uočavanja plamena odmah obavijeste vatrogasce na broj 193.

Završetak koncerta i odlazak posjetitelja

Pozivamo posjetitelje da nakon završetka javnog okupljanja ne izlaze svi u isto vrijeme i da prilikom napuštanja prostora vode računa da razilaženje bude postepeno i pažljivo usmjereno. Apeliramo na posjetitelje da posebnu pažnju posvete osjetljivim skupinama, djeci i starijim osobama, i da im daju prednost prilikom odlaska. Čuvajmo jedni druge, posebno prilikom odlaska s koncerta!

Snimanje javnog okupljanja

Na dan održavanja koncerta policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje.

Uspostava privremene zone zabrane letenja

Od utorka, 4. kolovoza u 14 sati do srijede, 5. kolovoza u 5 sati iznad užeg i šireg područja grada Šibenika, do visine od 500 metara, bit će uspostavljena privremena zona zabrane letenja, uključujući i letove besposadnih letjelica, odnosno dronova, osim letova zrakoplova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Opći savjeti za posjetitelje

Pozivamo posjetitelje na strpljenje prilikom ulaska u zonu koncerta. Osobe koje svakodnevno koriste terapiju ili lijekove neka je nose sa sobom. Pijte dovoljno vode i pridržavajte se preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora. Prije, za vrijeme i nakon koncerta vodite računa o sigurnosti svih ostalih građana. Roditelje pozivamo da posebno skrbe o sigurnosti svoje djece tako da stalno budu pod njihovim nadzorom s obzirom na očekivane gužve i veliki intenzitet ljudi - priopčila je PU šibensko-kninska.