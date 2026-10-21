Ako vas noću uznemirava zvuk helikoptera, evo o čemu se radi

Redakcija portala Dalmacija Danas posljednjih je dana zaprimila niz upita čitatelja zbog pojačane aktivnosti helikoptera u večernjim i noćnim satima. Letjelice su, prema njihovim navodima, primijećene iznad Splita, Žrnovnice, Šolte i šireg područja Mosora, a mnogi se pitaju što se događa i zašto helikopteri lete u kasnim satima.

- Što se helikopter uzvrtio oko Mosora i okolice?” - pita se jedan od čitatelja koji nam se javio nakon što je primijetio neuobičajenu aktivnost na nebu.

U isto vrijeme, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izvijestilo je o provedbi višednevne vojne obuke koja uključuje pojačane letačke aktivnosti helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, uključujući letove u večernjim i noćnim satima.

Obuka traje do 20. studenoga

Prema službenim informacijama, Međunarodno središte za obuku specijalnih zračnih snaga (MSAP) od 6. listopada do 20. studenoga 2026. godine provodi obuku specijalnih zračnih snaga Republike Hrvatske iz vojarne 'Pukovnik Mirko Vukušić' u Zemuniku.

U sklopu obuke helikopteri Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će slijetanja na području Velebita, Like i Ravnih kotara, kao i u vojarne 'Benkovac' u Benkovcu, 'Eugen Kvaternik' u Gospiću, 'Josip Jović' u Udbini te '4. gardijske brigade Pauci' u Kninu.

Letovi i u noćnim satima, očekuje se pojačana buka

Iz MORH-a navode da će se letačke aktivnosti odvijati u poslijepodnevnim i noćnim satima, zbog čega se na područjima provedbe obuke očekuje pojačana buka.