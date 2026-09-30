AKO VAM STIGNE OVAKVA PORUKA, OPREZ! Banka upozorila klijente: „Ovo od vas nikada nećemo tražiti“

Klijentima banaka ponovno prijete pokušaji internetskih prijevara, a prevaranti pritom koriste sve uvjerljivije metode kako bi došli do njihovih osobnih i financijskih podataka. Na učestale phishing i smishing napade sada je svoje klijente upozorila i OTP banka.

Banka je putem e-maila poslala važnu obavijest u kojoj poziva građane na pojačan oprez. Prevaranti se, upozoravaju, mogu predstavljati kao banka te kontaktirati potencijalne žrtve e-mailom, SMS porukama, ali i telefonskim pozivima.

Cilj je najčešće navesti korisnika da klikne na poveznicu koja vodi na lažnu stranicu nalik internetskom ili mobilnom bankarstvu te ondje ostavi svoje podatke.

„Različitim digitalnim kanalima (e-mail, SMS i sl.) ili čak telefonskim pozivom, predstavljajući se kao Vaša poslovna banka, stižu maliciozne poruke kojima se traži ažuriranje podataka. Poruke obično sadržavaju poveznice na lažne stranice internetskog ili mobilnog bankarstva“, upozorili su iz OTP banke.

Posebno su naglasili jednu stvar koju bi klijenti trebali imati na umu – banka od njih neće tražiti da na takvim stranicama unose kodove iz fizičkog ili digitalnog tokena.

„Napominjemo kako banka nikada neće tražiti unos kodova iz fizičkog ili digitalnog tokena jer oni služe isključivo za autorizaciju platnih naloga. Ako niste sigurni je li poruka došla od banke, molimo ne otvarajte poveznicu i javite se našem Kontakt centru“, poručili su.

Na slične oblike prijevara redovito upozorava i policija. Građanima se savjetuje da budu posebno oprezni s porukama koje od njih traže hitno unošenje osobnih ili bankovnih podataka te da ne otvaraju sumnjive poveznice.

Posljedice neopreznog postupanja mogu biti ozbiljne. U brojnim slučajevima žrtve su nakon ustupanja podataka ili autorizacijskih kodova ostajale bez novca, pri čemu se šteta može mjeriti u stotinama, pa i tisućama eura.