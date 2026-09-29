Ako umjetna inteligencija zna odgovore, što trebaju znati naša djeca? U Split stižu ALOHA i Mali divovi

Kako pomoći djetetu da se koncentrira, samostalno razmišlja i ne odustane nakon prve pogreške? Roditelji i djeca u Splitu ove subote, 3. listopada, mogu upoznati dva programa koja upravo te sposobnosti stavljaju u središte učenja. Predstavljanje i probni sati održat će se u školi stranih jezika Pappagallo, na adresi Žnjanska 4.

Umjetna inteligencija može napisati sastav, prevesti tekst i riješiti matematički zadatak. Čemu onda danas učiti djecu kako bismo ih pripremili za budućnost?

Odgovor počinje u svakodnevnim situacijama: kada dijete treba saslušati uputu, riješiti zadatak koji mu nije odmah jasan ili nakon pogreške pokušati ponovno.

Pažnja, razumijevanje, samostalnost i ustrajnost ostaju važne i kada su odgovori dostupni jednim klikom. Razvijaju se kroz iskustvo - dok dijete razgovara, istražuje, računa, surađuje i svladava izazove primjerene svojoj dobi.

Upravo takav pristup povezuje ALOHA Mentalnu aritmetiku, namijenjenu djeci od 5 do 13 godina, i Male divove – Maštamo, učimo, rastemo, program za djecu od 3 do 5 godina. Oba programa sada dolaze u Split, u suradnji sa školom stranih jezika Pappagallo.

ALOHA: što dijete uči dok računa?

Kuglice na abakusu, nekoliko pokreta prstima i točan rezultat. A zatim računanje bez pomagala, uz zamišljanje abakusa. Onome tko prvi put promatra dijete koje se služi mentalnom aritmetikom, to može izgledati poput malog čuda. Iza te vještine ipak stoje postupno učenje i vježba.

ALOHA je međunarodni program nastao 1993. godine, danas prisutan u više od 40 zemalja. U Hrvatskoj se provodi od 2014., a hrvatski polaznici sa svjetskih su se natjecanja vraćali s titulama prvaka.

Djeca najprije računaju na abakusu, tradicionalnoj računaljci s kuglicama, a zatim postupno prelaze na njegovu mentalnu vizualizaciju i računanje „u glavi“. Pritom moraju usmjeriti pažnju, pamtiti međurezultate, biti precizna i provjeravati što rade.

Nastava uključuje i didaktičke igre, mozgalice te aktivnosti usmjerene na pažnju, pamćenje, prostornu orijentaciju i logičko zaključivanje. U hrvatsku provedbu uključene su i kratke mindfulness prakse.

„Cilj nije odgojiti dijete koje će računati brže od računala. Cilj je osposobiti dijete da zna misliti“, ističe dr. sc. Branka Novosel, edukacijska neuroznanstvenica, stručnjakinja za mindfulness i osnivačica Edukacijskog centra Littera, koja je ALOHA program dovela u Hrvatsku.

Za ALOHA program nije potrebno biti mali matematički genij. Uči se korak po korak, a dobrodošla su i djeca koja vole brojeve i ona koja tek trebaju steći sigurnost u računanju.

Mali divovi: velike stvari počinju igrom

Roditelji trogodišnjaka, četverogodišnjaka i petogodišnjaka često se pitaju trebaju li njihova djeca već učiti slova, pisati ili računati. U toj dobi vrijedi graditi temelje: razumjeti govor i izraziti svoje misli, istraživati količine i oblike, slijediti uputu, surađivati i postupno postajati samostalniji.

Na toj je ideji u Litteri razvijen program Mali divovi – Maštamo, učimo, rastemo, čija je glavna autorica dr. sc. Branka Novosel.

Djeca postaju junaci pustolovine u kojoj likovima pomažu riješiti različite izazove. Razgovaraju, prepričavaju, traže rješenja i upoznaju nove riječi. Brojevi dobivaju konkretan smisao: treba nešto prebrojiti, usporediti, složiti ili pronaći.

U matematičkim aktivnostima koriste Numicon, šarene didaktičke oblike koji omogućuju da brojeve vide, dodirnu i uspoređuju. Tako istražuju što određeni broj predstavlja prije nego što njime počnu baratati kao znakom na papiru.

Program povezuje govorne i predmatematičke vještine s emocionalnim razvojem. Kroz aktivnosti primjerene dobi djeca vježbaju pažnju, prepoznavanje emocija i smirivanje, surađuju te razvijaju prve radne navike.

Dobra priprema za školu počinje mnogo prije školske klupe - kroz iskustva koja djetetu pomažu da bude spremno učiti.

„Bilo mi je teško, ali uspio sam!“

Oba programa povezuju zanimljive aktivnosti s izazovima primjerenima dobi. Uz podršku edukatora, djeca ih postupno svladavaju te razvijaju ustrajnost i povjerenje u vlastite sposobnosti. Iza Malih divova i hrvatske provedbe ALOHA programa stoji Littera, koja ove godine obilježava 30 godina obrazovnog rada.

Ove subote dođite u Pappagallo na Žnjanu

Predstavljanje i probni sati održat će se u subotu, 3. listopada 2026., u školi stranih jezika Pappagallo, Žnjanska 4, Split.

17.00 – 18.00: Mali divovi, za djecu od 3 do 5 godina

za djecu od 3 do 5 godina 18.30 – 19.30: ALOHA Mentalna aritmetika, za djecu od 5 do 13 godina

Djeca dolaze u pratnji roditelja. Probni sat prilika je da upoznaju aktivnosti i način rada, a roditelji doznaju što program nudi njihovu djetetu.

Ovisno o interesu, grupe će se formirati na više Pappagallovih lokacija u Splitu - na Žnjanu, Bačvicama i Spinutu.

Rezervirajte svoje mjesto na probnom satu:

E-mail: info@pappagallo.hr

Putem prijavne forme na web stranicama: aloha.hr i malidivovi.hr

i Telefon:091 336 3170

Više o programima: aloha.hr i malidivovi.hr .

Dođite s djetetom i otkrijte kako izgledaju prvi koraci na abakusu ili jedna pustolovina Malih divova. Možda baš sa subotnjeg susreta kući ponesete ono najljepše: „Vidi što sam uspio!“