Ako ste ovo kupili u dm-u, odmah prestanite koristiti: postoji opasnost od gušenja

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Babylove žlica za učiti jesti od silikona u pakiranju od dva komada - sve šarže. Ne može se, naime, isključiti mogućnost da prilikom korištenja dođe do odvajanja malih dijelova žlice. Zbog tih malih dijelova, upozoreno je, postoji opasnost od gušenja.

'Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane', istaknuto je na stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

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Proizvod na tržište stavlja dm.

'Sve kupce koji su kupili navedeni proizvod pozivamo da ga prestanu koristiti te da ga otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa.

Sigurnost kupaca i kvaliteta proizvoda dm-ov su prioritet. Ispričavamo se kupcima i zahvaljujemo na razumijevanju. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju preko e-mail adrese info@dm.hr', poručili su predstavnici.