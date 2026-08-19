Ako ste ovaj puding kupili, nemojte ga jesti!

Iz prodaje se povlači puding koji se prodavao u trgovinama Lidla Hrvatska, a kupci koji su ga kupili mogu ga vratiti u bilo koju Lidlovu trgovinu te dobiti povrat novca, čak i bez predočenja računa.

Kako je navedeno u obavijesti, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. godine, kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane te propisuju postupci u područjima sigurnosti hrane. Dobavljač proizvoda je njemačka tvrtka Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, dok se proizvod na hrvatskom tržištu nalazi u maloprodaji Lidla Hrvatska.

Iz Lidla naglašavaju kako se obavijest odnosi isključivo na proizvod s podacima navedenima u upozorenju.

Kupci koji su ga već kupili mogu ga vratiti u bilo koju Lidl trgovinu, gdje će im biti vraćen novac, neovisno o tome imaju li račun.