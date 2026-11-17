Jutros je na brzoj cesti Solin - Klis, prije tunela Klis-Kosa u smjeru Solina, došlo do prometne nesreće koja je izazvala velike gužve i usporila promet prema Splitu.

Kako doznajemo, nesreća se dogodila oko 7.30 sati, a u njoj je sudjelovalo jedno vozilo.

Prema informacijama iz policije, ozlijeđenih osoba nema. Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti prometne nesreće.

Promet se odvija, no zbog nesreće vozi se jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, kako je ranije izvijestio HAK..

Ako ste tek krenuli na put, a imate mogućnost odabrati alternativni pravac, savjetujemo da zasad izbjegnete ovu dionicu.