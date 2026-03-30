Ako se često razbolijevate, problem je možda u ovim navikama

Ako se često borite s prehladama i infekcijama, razlog bi se mogao kriti u nizu čimbenika koji slabe vaš obrambeni sustav. Kronični stres, pretilost, nedostatak sna, ali i genetika i životne navike poput konzumacije alkohola, mogu vas učiniti podložnijima bolestima.

Starije osobe također često imaju smanjenu funkciju imuniteta. Srećom, promjenama poput prestanka pušenja, smanjenja unosa alkohola, redovite tjelovježbe i održavanja zdrave tjelesne težine moguće je značajno ojačati imunosni sustav, piše Health.com, prenosi Index.

Stres kao tihi neprijatelj imuniteta

Kada je tijelo pod stresom, oslobađa kortizol, hormon koji može smanjiti upalu. Iako kratkotrajni stres uglavnom nije štetan, dugotrajna ili kronična izloženost stresu može biti problematična. Stalno povišene razine kortizola mogu dovesti do pojačane upale u tijelu. Osim toga, stres smanjuje broj imunosnih stanica, poput limfocita, čineći vas osjetljivijima na razne bolesti.

Utjecaj prekomjerne tjelesne težine

Pretilost je značajan faktor rizika za teže oblike bolesti poput COVID-19, ali i za razvoj srčanih bolesti. Stanja povezana s pretilošću, kao što su visoki krvni tlak ili koronarna arterijska bolest, dodatno opterećuju i slabe imunosni sustav.

Prekomjerna tjelesna težina također uzrokuje povišene razine upalnih procesa i citokina. Citokini su proteini koji pomažu u borbi protiv infekcija, no njihov višak može oslabiti imunitet i pogoršati tijek bolesti.

Alkohol i oslabljeni imunitet

Česta i prekomjerna konzumacija alkohola može značajno narušiti funkciju imunosnog sustava. Problemi s alkoholom mogu smanjiti broj ključnih imunosnih stanica, ostavljajući tijelo ranjivijim i manje sposobnim za borbu protiv infekcija.

Kako okoliš utječe na zdravlje

Zagađenje zraka može oštetiti imunosni i kardiovaskularni sustav, čak i kod djece. Okolišni čimbenici poput zagađivača s vremenom postupno slabe obrambene mehanizme tijela. U nekim slučajevima, kao kod astme, zagađenje zraka može potaknuti imunosni sustav na pretjeranu i nepotrebnu reakciju.

Važnost kvalitetnog sna

Nedostatak sna izravno narušava funkciju imunosnog sustava. Odrasle osobe trebale bi spavati najmanje sedam sati svake noći. Mnogi se ne pridržavaju te preporuke, što može biti jedan od razloga zašto češće obolijevaju.

Kronične bolesti kao faktor rizika

Osobe koje pate od kroničnih bolesti poput dijabetesa, depresije, alergija ili srčanih bolesti mogu imati smanjenu sposobnost borbe protiv infekcija. Pušači također spadaju u rizičnu skupinu jer pušenje dokazano slabi imunosni sustav.

Uloga pravilne prehrane

Neadekvatna prehrana, odnosno pothranjenost, izravno je povezana sa slabljenjem funkcije imunosnog sustava. Iako većina ljudi unosi dovoljno hranjivih tvari, oni čija prehrana nije uravnotežena mogu se suočiti s češćim obolijevanjem.

Higijena kao prva linija obrane

Mnoge klice prenose se dodirom s kontaminiranih površina. Ako često dodirujete takve površine, a ne perete redovito ruke, povećavate vjerojatnost zaraze. Pravilno rukovanje hranom, redovito tuširanje i pranje ruku nakon korištenja toaleta osnovne su higijenske navike koje pomažu u prevenciji bolesti.

Starenje i imunosni sustav

S godinama funkcija imunosnog sustava prirodno opada. Otprilike od srednje dobi nadalje tijelo postaje manje učinkovito u borbi protiv infekcija. To znači da starije osobe mogu češće obolijevati, imati teže simptome i trebati više vremena za oporavak.

Tko je podložniji bolestima?

Osim navedenih razloga, na otpornost organizma utječe još nekoliko faktora. Jedan od njih je nedovoljna izloženost klicama u djetinjstvu. Prema takozvanoj higijenskoj hipotezi, što je dijete izloženije raznim bakterijama i virusima, to njegov imunosni sustav postaje "jači".

Genetika također igra ključnu ulogu jer određuje naš urođeni imunitet. Slabiji urođeni imunitet otežava razvoj stečenog imuniteta - onog koji tijelo gradi tijekom života - i time povećava rizik od infekcija.

Godišnje doba je još jedan važan faktor. Virusi se lakše šire po hladnom vremenu, zbog čega zimi češće obolijevamo. Boravak u zatvorenim prostorima s više ljudi također povećava rizik od prijenosa virusa.

Kako ojačati obrambeni sustav organizma?

Iako ne postoji čarobna formula za "jačanje" imuniteta preko noći, određene zdrave navike mogu vas učinkovito zaštititi od bolesti.

Uravnotežena prehrana bogata voćem i povrćem osigurava ključne nutrijente poput cinka, željeza, vitamina C i omega-3 masnih kiselina, koji su neophodni za zdrav imunosni sustav. Redovita tjelesna aktivnost poboljšava cirkulaciju, što potiče proizvodnju antitijela, a ujedno smanjuje stres.

Kvalitetan san je presudan jer tijelo tijekom spavanja oslobađa citokine. Nedostatak sna smanjuje njihovu razinu i povećava rizik od bolesti. Ograničite unos alkohola na umjerenu konzumaciju - jedno piće dnevno za žene i dva za muškarce.

Održavanje zdrave tjelesne težine također jača imunitet i smanjuje rizik od kroničnih bolesti koje ga slabe. Pokušajte smanjiti razinu stresa aktivnostima poput dubokog disanja, meditacije ili slušanja umirujuće glazbe. Na kraju, prestanak pušenja ključan je korak jer pušenje povećava rizik od respiratornih komplikacija u slučaju bolesti.