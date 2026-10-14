Ako policija zaustavi vaše dijete na električnom romobilu, mogli biste platiti čak 3.000 eura kazne

Roditelje i skrbnike u Hrvatskoj mogle bi dočekati znatno strože kazne zbog električnih romobila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji donosi nova pravila za vozače električnih romobila, ali i ozbiljne financijske posljedice za roditelje maloljetnika.

Prema najavljenim izmjenama, roditeljima i skrbnicima koji dopuste djeci mlađoj od 14 godina upravljanje električnim romobilom prijetila bi kazna od 1.000 do čak 3.000 eura.

Kazne i za prejake romobile

Jednako stroge kazne predviđene su i za određene prekršaje povezane s električnim romobilima koji ne zadovoljavaju propisane tehničke uvjete.

Time se želi stati na kraj korištenju prebrzih i presnažnih romobila koji mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za njihove vozače, pješake i ostale sudionike u prometu.

Najavljene su i kazne od 100 eura za određene prekršaje, među kojima su nekorištenje zaštitne kacige i nepropisno kretanje električnim romobilom.

Uvodi se i obvezno označavanje romobila

Jedna od važnijih novosti odnosi se na predloženo obvezno evidentiranje i označavanje električnih romobila, čime bi se olakšala njihova identifikacija i nadzor nad poštovanjem prometnih pravila.

Ministar Božinović istaknuo je kako je cilj predloženih zakonskih promjena povećanje sigurnosti u prometu, a ne punjenje državnog proračuna novčanim kaznama.

Važno je naglasiti da je riječ o prijedlogu izmjena zakona. Nove kazne još nisu stupile na snagu, a njihova primjena ovisit će o završetku zakonodavnog postupka.